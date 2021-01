L'équipe de Salut Bonjour tenait à vous transmettre des voeux bien spéciaux cette année

Après une année mouvementée, l'équipe de Salut Bonjour tenait à vous transmettre ses meilleurs voeux des fêtes.

GINO CHOUINARD

EVE-MARIE LORTIE

« Je nous souhaite un temps des fêtes en contemplation.



Je nous souhaite d’être capables de mettre de côté les déceptions et frustrations des derniers mois pour contempler ce qui se passe au moment présent.



Prendre une belle promenade dans le quartier pour voir les lumières de Noël de nos voisins. Prendre le temps de sourire et saluer les gens que l’on va croiser lors de notre promenade.



Soyons reconnaissants de ce que nous avons. Prenons un moment pour reconnaître les gens qui nous entourent et qu’on aime.



Pour plusieurs, la dernière année a été terrible : deuils, pertes d’emploi, problèmes conjugaux et problèmes financiers. C’est vrai, c’est arrivé.



Mais chaque année nous voulons plus de temps pour nous, moins de stress et de frénésie. Si vous êtes capable d’accepter cette pause, de contempler les belles choses autour de vous, je pense que la ‘’ magie’’ de Noël pourra entrer dans nos maisons et dans nos cœurs.



Joyeuses fêtes, Eve-Marie Lortie »

JEAN-MICHEL BOURQUE

SABRINA COURNOYER

ANNIE-SOLEIL PROTEAU

« Les frissons qui font se sentir tellement vivant. Les passions les plus folles. L’amour, le vrai, de vous et des autres. La santé pour vous mener partout où vous en avez envie, pour profiter de ce que la vie a de plus puissant. C’est tout ça que je vous souhaite. Merci d’être là, merci de me faire une place dans votre cœur. Joyeux Noël ! Je vous embrasse. Annie-Soleil »

PATRICK BENOIT

« La période des fêtes est un moment où on se remémore l’année qui se termine. Dans le cas de 2020... Je ne crois pas qu’on en ait vraiment envie... De toute façon, cette année est-ce vraiment nécessaire?



Malgré tout c’est une année où nous aurons appris. Appris à être résilient, que de s’adapter à une situation sera toujours une meilleure solution que de résister.



Je nous souhaite que cette période des fêtes, qui n’en sera pas une de festivités et de rassemblements, soit appréciée quand même de par son unicitée. Souhaitons-nous que l’avenir soit un party et que cette période difficile ne soit plus qu’un mauvais souvenir.



Que le meilleur pour vous. De la santé surtout. Et la capacité de trouver chaque particule de positif à chaque jour, pour les faire grandir et dominer votre vie!



Que vos fêtes soient joyeuses! »

VINCENT DESSUREAULT

« Nous aurions tous mérité le plus beau Noël qui soit après les difficiles derniers mois, mais nous devrons encore faire preuve de patience et de courage durant ce temps des fêtes qui arrive. Vers la fin de l'année, c'est le moment pour plusieurs de faire leur bilan de l'année et pour certains la liste de leurs accomplissements, de leurs voyages ou de leurs réussites professionnelles. Cette année sera différente, pour chacun, notre liste ne devrait contenir qu'une chose ̈Je suis passé au travers ̈. On devrait tous être fier de pouvoir, amoché ou pas, arriver en 2021. Nous avons tous collectivement dû traverser les doutes, la peine, la solitude et pour trop de gens le deuil d'un proche. Traverser 2020 est un accomplissement en soi et c'est pourquoi dans ce Noël peut-être loin de nos proches vous devriez vous gâter un peu vous-même, vous dire merci. 2021 s'annonce bien meilleur alors c'est une bonne raison d'avoir le sourire et de s'imaginer à quel point le party de Noël de l'an prochain sera inoubliable. Joyeuses fêtes xx »

GENEVIÈVE HÉBERT-DUMONT

« Belle gang de téléspectateurs et téléspectatrices, j'ai plusieurs souhaits pour 2021! Je nous souhaite de la légèreté, de la nuance, de l'adaptation et de l'ouverture.



Je nous souhaite pleins de petits bonheurs à l'échelle de ce qu'on pourra se permettre! Je nous souhaite d'être capable de se réjouir sincèrement d'une chocolatine dont le ratio chocolat/croissant serait exemplaire. Qu'une marche en soirée dans notre voisinage soit digne du plus grand film romantico/quétaine. Je nous souhaite de célébrer le fait qu'on puisse s'habiller en mou quand on veut, mais qu'on se permette de s'habiller chic même quand il n'y a pas d'occasion. Je nous souhaite que les compagnies de shampoing sec continuent de fournir pour qu'on puisse avoir l'air de quelque chose pendant nos zoom. Bref des petites plaisirs!



Mais il faudra aussi se rendre à l'évidence que certaines choses qu'on aimait ne seront jamais possibles... Par exemple, qu'une joute de Scattegories ne se termine PAS en chicane. Ou encore que nos rideaux, nos cheveux et nos vêtements ne sentent pas encore le sodium une semaine après avoir mangé de la fondue. Ce n'est pas plus grave que ça!



En 2021 il faudra simplement miser sur ce qui est possible et plus l'année avancera, plus l'éventail de possibilités s'ouvrira, vous verrez!



Bonne fin et bon début d'année à vous tous!



Gen xxx »

GEORGES POTHIER

« Chers amis, bientôt la fin d'une année qu'on n'est pas près d'oublier ! Je vous souhaite un très bon temps des fêtes malgré toutes les difficultés et la distanciation que nous impose ce foutu virus ! Chose certaine, ce n'est pas difficile de vous souhaiter une très bonne année 2021 ! Puisse-t-elle nous faire oublier les malheurs de 2020. »

ALEXANDRE DUBÉ