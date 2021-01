Entrevue

Des nouvelles de Team White

À voir aussi: Entrevue avec Sarah-Maude Beauchesne

Katerine et Alexandre Leblanc, alias Team White, ont triomphé sur le plateau de Révolution il y a deux ans déjà. Depuis, on suit avec grand intérêt le parcours professionnel de ces deux jeunes danseurs et chorégraphes. On pourra d’ailleurs voir cet hiver à TVA la série documentaire qui nous entraîne dans les coulisses de leur métier.