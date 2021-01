En 2020, plus que jamais, nous avons dû prendre toutes les actions nécessaires pour être un bon citoyen. Nous avons dû faire notre part et collaborer pour éviter la propagation de la pandémie. Jean-François Baril a réfléchi à 10 gestes pour devenir encore meilleur en 2021.

10 gestes pour devenir un meilleur citoyen

1. Donner du sang

Saviez-vous que:

1 don de sang permet de sauver 3 vies.

Les hommes peuvent faire un don aux 28 jours et les femmes aux 56 jours (en raison des menstruations).

Quand on fait un don de sang, on donne à la fois des globules rouges, du plasma et des plaquettes

Les globules rouges se conservent 42 jours, le plasma 1 an (parce qu’on peut le congeler), mais les plaquettes 7 jours seulement. C’est pourquoi on a besoin de donneurs sur une base constante.

Ce n’est pas très long. 45 minutes de votre arrivée à votre sortie et le don comme tel, quant à lui, dure entre 5 à 12 minutes. En contexte de pandémie, il faut prendre un rendez-vous.

2. Respecter ses voisins

Entre voisins, on a chacun nos façons de faire, nos habitudes, nos coutumes et il faut se rappeler que chaque façon de faire est bonne. Par exemple, il y a des lève-tôt et des couche-tard. Il n’y a pas une meilleure façon d’agir par rapport à l’autre, mais disons que l’on peut vite se tomber sur les nerfs. Il faut donc se respecter.

Éviter a pollution sonore. En plus de respecter les règles de la ville, il est bien de considérer ses voisins avant d'entreprendre des activités qui font beaucoup de bruit

Réfléchir avant d’acheter. Des lumières qui illuminent la cour, mais qui donnent l’impression que l’on est en plein jour, un arrosoir qui fait beaucoup de bruit... On peut prendre le temps de réfléchir à l'impact de nos achats sur nos voisins

S'entraider. C’est tellement plus agréable et facile d'accomplir certaines tâches lorsque l’on a de l’aide!

En cas de chicane, respirez un bon coup. Calmez-vous avant de vous parler. Ça reste longtemps des voisins et c’est là tous les jours!

3. Protéger l’environnement

Chaque petit geste peut faire une différence!

Faire attention à l’eau

Réduire nos déchets

Se servir du centre de tri municipal

Faire du recyclage et du compost

Ramasser les déchets qui traînent (en prenant notre marche quotidienne, par exemple)

4. Adoptez une cause

Peu importe laquelle, ce sont des toutes de bonnes fondations. Un hôpital, pour les enfants, les animaux, les gens défavorisés, les maladies du coeur, le cancer... Peu importe. Impliquez-vous dans l’une d’elles! Lors des levées de fonds, on recherche souvent des bénévoles. Ou encore financièrement, si vous êtes capable. Une bonne façon, c’est de le faire prélever sur sa paye. Même à 2 dollars par paye, ça fait 50$ à la fin de l’année.

5. Faire du bénévolat

Dans la même lignée, donnez de votre temps. Pour une cause, une fondation, une personne âgée, une école, une banque alimentaire. Chaque heure fait une différence!

6. Ramasser les cadeaux de son chien

Ca va sans dire, mais il est important d'y penser!

7. Covoiturer et utiliser le transport en commun

Le parc de voitures est imposant au Québec. Pourquoi ne pas vous donner le défi de prendre le transport en commun une fois par semaine, par exemple, si ce n’est pas dans vos habitudes? Demandez autour de vous s’il n’y a pas quelqu’un avec qui vous pourriez faire du covoiturage.

8. Donner ses vêtements et objets

On a tous des vêtements ou des objets qui dorment dans nos tiroirs ou dans des boîtes. Désencombrez-vous et faites le bonheur de quelqu'un du même coup!

9. Acheter local

On a été sensibilisé à ça en 2020, mais on doit continuer de le faire. C’est bon pour l’économie, bon pour notre voisinage, bons pour nos entrepreneurs. Mais c’est aussi plus écologique. Moins de transports, moins de distance parcourue.

10. Être un meilleur citoyen numérique

Les médias sociaux font partie de nos vies. Ils peuvent être très utiles, ils peuvent véhiculer de belles émotions. Mais, malheureusement, ça peut aussi être le contraire. 2020 nous a montré une beaucoup moins belle facette des échanges sur le web. Souvenons-nous que si nous n’oserions pas le dire en personne, il est préférable de de pas le dire en ligne, non plus.

Faites partie de la solution, écrivez des choses gentilles, partagez de belles histoires et du positivisme.