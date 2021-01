SPCA : aidez-nous à trouver un foyer à Benny la tortue

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces petites bêtes à poils ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

• À lire aussi: Une chatte errante vient présenter sa portée de six chatons à la dame qui lui a sauvé la vie

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.



En moyenne, les chats doivent patienter 9 jours et les chiens 16 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.



Fiche : Benny la tortue

L'histoire de Benny

Impossible de ne pas tomber sous le charme de Benny, l’une des nombreuses et magnifiques tortues à oreilles rouges disponibles à la SPCA de Montréal! Benny a été trouvé errant près d’une station de métro et il avait besoin de soins. Il a d’abord été évalué par l’équipe vétérinaire du refuge et placé ensuite dans une famille d’accueil attentive pendant quelques mois, le temps qu’il reprenne des forces. Benny est maintenant fort comme une tortue Ninja et prêt à rencontrer sa nouvelle famille.

La personnalité de Benny

Pas plate, la tortue! Vous pensez que les tortues sont ennuyantes? Benny vous prouvera assurément le contraire. Même s’il aime passer la journée à se faire bronzer sous sa lampe chauffante dans les positions les plus craquantes, il nage frénétiquement dès qu’on s’approche de son aquarium... et sa nage maladroite vous fera d’ailleurs sourire à coup sûr!

Gourmand, Benny mange (presque) de tout. Il ne raffole pas de la laitue, mais engloutit tous les autres fruits et légumes avec appétit. Il se laisse également manipuler très facilement et on peut le prendre sans problème. Pour lui faire plaisir, laissez-le explorer la maison (tout en gardant un œil sur lui, car il aime se faufiler dans les recoins).

Savez-vous que...?

Les tortues peuvent atteindre la taille d’un cantaloup et ont une espérance de vie de 30 à 40 ans.

L’été, certaines d’entre elles apprécient la chaleur du soleil et les balades dans l’herbe. Mais prévoyez un espace clôturé qui sera bien surveillé, car les tortues sont étonnamment habiles pour creuser des tunnels!

Toutes sortes de jeux peuvent enrichir le quotidien des tortues afin de les stimuler physiquement et mentalement. Par exemple, elles essaieront de pousser des coquillages avec leur nez ou d’attraper une balle de ping-pong qui flotte dans leur aquarium. Au sol, des cachettes et tunnels fabriqués avec des boîtes de carton deviendront un véritable terrain d’exploration.

Bien entendu, chaque tortue a sa personnalité propre; certaines d’entre elles aiment même se faire gratter la carapace!



Pour adopter Benny

Si vous êtes intéressé par Benny, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si Benny se trouve toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Si Benny est déjà adopté, nous vous invitons à consulter les fiches des autres tortues en attente d’adoption. En espérant que vous trouverez votre compagnon zen bientôt!

Merci de choisir l’adoption!