Une maison familiale au look glamour

L’âge d’or du cinéma a inspiré à la designer Jennifer Backstein cet aménagement glamour, sous le signe de l’opulence, mais bien adapté à la vie familiale.

Quand j’étais jeune, ma mère m’a fait écouter de nombreux films classiques des années 1930 et 1940. Passionnée par le design, elle commentait les costumes et les décors, et elle me faisait remarquer mille et un détails intéressants.

C’est ainsi que j’ai appris à apprécier le cinéma hollywoodien de cette époque. À un point tel que ça influence le métier que je pratique aujourd’hui, raconte la designer Jennifer Backstein. Par exemple, j’aime travailler avec le noir et le blanc, les matériaux réfléchissants et les objets à la fois simples et somptueux.»

Lorsqu’elle a reçu le mandat de décorer cette nouvelle maison de Toronto, Jennifer a proposé à ses occupants, un jeune couple et ses deux enfants, de mettre en œuvre tout son savoir pour créer un intérieur évocateur de l’âge d’or du cinéma. «Même s’ils ne sont pas amateurs de vieux films, les proprios se sont montrés très ouverts à l’idée de recréer l’élégance d’une autre époque.

Leur seule exigence: que l’aménagement tienne compte des tendances actuelles et soit pratique pour la famille.» Au final, ils adorent le résultat... digne du grand écran!

L'entrée

Jennifer Backstein Interiors

L’espace est superbe avec sa porte cintrée à cadre noir et sa suspension rappelant les années 1940. Si les deux tabourets dégagent beaucoup d’élégance grâce à leur finition lustrée, ils servent avant tout à s’asseoir pour enfiler ou retirer ses chaussures. «C’est pourquoi leur surface est en vinyle, une matière facile à nettoyer, ce qui est fort utile quand on a de jeunes enfants», explique la designer.

Sous ses airs luxueux, le canapé est recouvert d’un tissu haute performance qui résiste bien aux assauts des petits. La fausse peau de zèbre et la chic table à cocktail s’inscrivent dans la plus pure tradition hollywoodienne.

Jennifer Backstein Interiors

Aménagement Jennifer Backstein, designer, JBI • Causeuse cb2.ca • Tabourets Worlds Away • Suspension Arteriors • Coussin Ralph Lauren

Le salon

Jennifer Backstein Interiors

«Nous avons mis le foyer en valeur par un habillage en grès cérame à effet marbre, dont la teinte grise des veinures est reprise sur plusieurs accessoires, notamment les rideaux en gaze chatoyante», explique Jennifer Backstein. Les détails sophistiqués et glamour abondent dans cet espace, du tapis en soie à l’étincelante table basse en verre, jusqu’aux coussins en fausse peau de serpent et aux lampes vintage sculpturales... Silence, on tourne!

Canapé Ethan Allen • Table basse et coussins JBI • Tables d’appoint et lampes Carrocel Interiors • Habillage de foyer en grès cérame Marble Trend

La salle à manger

Jennifer Backstein Interiors

Comme l’espace repas est adjacent au salon, chacun des éléments qui le composent a été choisi pour s’y harmoniser. La table en grès cérame noir ultra-réfléchissant brille de mille feux, surtout en soirée, lorsqu’on allume les globes en verre de la spectaculaire suspension. Cette dernière est agrémentée de laiton, en écho à la structure des fauteuils en tissu bouclé.

Table et suspension JBI • Fauteuils Kelly Wearstler

La cuisine

Jennifer Backstein Interiors

La pièce met en vedette un grand îlot peint en bleu surmonté de suspensions en verre, cousines du luminaire de la salle à manger. Ici, la designer a mis le noir à l’écart pour composer un univers clair et net, mais tout aussi étincelant en raison du choix des matériaux. Au sein des armoires blanches et des comptoirs et dosserets en grès cérame imitation marbre, les éléments de quincaillerie en laiton ressortent tels des bijoux.

Clin d’œil au passé, la hotte surdimensionnée bordée d’appliques inspirées des années 1930. Le coin-repas adjacent est meublé simplement d’une table ronde et de chaises aux dossiers courbés dont les sièges en vinyle se nettoient comme un charme.

Jennifer Backstein Interiors

Comptoirs Marble Trend • Suspensions Restoration Hardware • Appliques Elte • Poignées Vesta Fine Hardware • Peinture Naval SW 6244 (îlot) Sherwin-Williams • COIN-REPAS: Table sur mesure JBI, Carrocel Interiors et Accurate Woodwork & Design • Suspension Ralph Lauren

Jennifer Backstein Interiors

La salle familiale

Jennifer Backstein Interiors

«C’est ici que toute la famille se réunit quotidiennement, dit Jennifer. Voilà pourquoi j’ai veillé à ce que la pièce soit fonctionnelle jusque dans les moindres détails, sans pour cela négliger l’esthétique.

Ainsi, le repose-pieds enjolivé de laiton est fait d’un cuir qui se nettoie facilement; les bibliothèques encastrées de part et d’autre du foyer sont majestueuses avec leurs poignées finement texturées et leurs appliques, et elles comportent plusieurs espaces de rangement fermés qui permettent de garder la salle familiale ordonnée; le tapis semble luxueux, mais il a été taillé dans de la moquette résistante pour parer à tous les petits dégâts du quotidien.

Enfin, les housses des coussins sont amovibles et lavables à la machine.

Canapé et appliques Elte • Fauteuil pivotant, repose-pieds, coussins et rideaux sur mesure JBI • Table d’appoint West Elm • Habillage du foyer Marble Trend • Tapis Fiber & Cloth • Tissu (rideaux) Bilbrough

Le bureau

Jennifer Backstein Interiors

Le rangement mural gris orné de quincaillerie dorée s’apparente à celui de la salle familiale. Tous les articles de bureau sont dissimulés derrière les portes, les étagères étant réservées à l’exposition d’objets déco et de livres – coquetterie ultime, ils sont tous verts. Thème oblige, on y trouve aussi des photos d’anciennes vedettes de cinéma telle Lauren Bacall.

Contre le mur opposé, la designer a conçu un coin détente meublé d’un canapé d’un beau vert profond. Les matières scintillantes volent ici aussi la vedette: les tables, le lampadaire, les vases... tout brille! Même le papier peint à motif Art déco présente un fini miroitant. «Le look est indéniablement hollywoodien, sauf qu’il reste axé sur le confort», indique Jennifer.

Jennifer Backstein Interiors

Bureau JBI, Carrocel Interiors et Accurate Woodwork & Design • Canapé Rove Concepts • Table basse West Elm • Table d’appoint article.ca • Lampe de bureau Latitude Run marthastewart.com • Lampadaire de Brayden Studio wayfair.ca • Papier peint Metro Wallcoverings • Vases Elte

La chambre principale

Jennifer Backstein Interiors

Dans cette pièce prime la douceur des tons de gris et de sable, formant un univers apaisant et romantique. «Les quelques touches de vert émeraude évoquent le luxe et apportent un léger contraste», indique la designer, qui a multiplié les éléments raffinés.

Le lustre en forme d’étoile, la banquette en laiton, le lit rembourré en velours, les rideaux diaphanes brodés de fils métalliques argentés et chatoyants... Tous s’inscrivent à merveille dans le thème déco de la maison.

Comme la symétrie est synonyme d’harmonie, Jennifer a proposé un mariage de miroirs et de cadres similaires sur les deux meubles de chevet, et devant la baie vitrée, deux chaises rembourrées identiques composent un coin lecture.

Jennifer Backstein Interiors

Lit Restoration Hardware • Tables de chevet Bernhardt • Banquette, chaises rembourrées, coussins et rideaux JBI • Tissu des coussins sur les chaises et des rideaux Kravet • Tissu des coussins sur le lit Bilbrough • Lustre Y Lighting • Appliques Elte • Tapis Elte MKT • Tableau d’East Urban Home allmodern.com • Miroirs de Three Posts wayfair.ca

La salle de bains

Jennifer Backstein Interiors

La pièce offre le luxe d’un sol en marbre véritable, d’une baignoire ergonomique et d’un long meuble-lavabo avec espaces réservés pour madame et monsieur.

Original: la toilette est isolée derrière des panneaux en verre givrés seulement aux trois quarts; ainsi, l’intimité est préservée, mais la lumière continue de circuler. Enfin, le sol de la douche est couvert d’un carrelage à motif de chevrons, ravissant, mais surtout antidérapant.

Marbre Granite Depot • Carrelage du sol de la douche Stone Tile • Applique Elte • Poignées du meuble-lavabo Global Views