ENTREVUE: Les nouveaux projets de Marie-Ève Janvier

ENTREVUE - On prend des nouvelles de Marie-Ève Janvier, de sa grossesse et de ses projets.

Les nouveaux projets de Marie-Ève Janvier

Depuis l'automne, Marie-Ève Janvier relève un nouveau défi à la barre de l'émission À tour de rôles à TVA. Elle est également porte-parole du jeu en ligne kasscrout, une initiative de l’Union des Producteurs Agricoles (UPA) en plus de l'animation à la radio et de poursuivre sa deuxième grossesse. On lui parle de ses différents projets et on prend des nouvelles de sa vie de famille.