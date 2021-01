Essayez cette recette végétarienne facile et délicieuse de Casserole de vol-au-vent au tofu, concoctée par Eve-Lyne Auger et présentée par Cook it, Unisoya et Les producteurs de grains du Québec.

Casserole de vol-au-vent au tofu

Eve-Lyne Auger, cuisinière et blogueuse, nous propose une version végétarienne d'un plat des plus réconfortants! Pour les ingrédients, les quantités et tous les détails de la recette, cliquez ici.