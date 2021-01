Œufs pochés sur légumes racines rôtis au four, avocat et kale, fromage poêlé

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 2

Temps cuisson : 20 minutes

Temps de préparation : 10 minutes

Ingrédients

4 œufs larges

1⁄2 tasse (125ml) d’oignon haché finement

1 tasse (250ml) de cubes de carottes (macédoine)

1 tasse (250ml) de cubes de patates douces (macédoine)

1 tasse (250ml) de cubes de céleri-rave (macédoine)

1 tasse (250ml) de chou kale ciselé

1 gousse d’ail haché

3 c. à table (45ml) d’huile d’olive

Sel et poivre

1 paquet (200g) de fromage Halloumi

1 avocat mur

1⁄4 tasse (60ml) d’aneth ciselé

1⁄4 tasse (60ml) de chapelure panko

1⁄2 citron (zeste)

Préparation

1. Préchauffer le four à 400F (205C) et tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.

2. Dans un grand bol, mélanger les carottes, patates douces, céleri-rave, kale et l’oignon avec l’huile d’olive, l’ail, le sel et le poivre. Disposer sur la plaque de cuisson et enfourner pour 15 à 18 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Réserver ensuite au chaud.

3. Pendant ce temps, faire bouillir de l’eau (2 litres) salée pour la cuisson des œufs. Lorsque l’eau bout, baisser le feu et faire un tourbillon à l’aide d’une cuillère de bois et y disposer les œufs un à un (préalablement casser dans un petit bol) et laisser cuire pour 3 à 4 minutes, jusqu’à ce que le blanc se tienne bien. Réserver.

4. Chauffer un poêlon antiadhésif à feu moyen fort et y faire saisir les tranches de fromage Halloumi 30 à 45 secondes chaque côté pour obtenir une belle caramélisation. Réserver au chaud.

6. Tailler ensuite l’avocat en fines tranches pour servir en garniture.

7. Servir les légumes dans le fond du bol, y disposer le fromage chaud et y ajouter les œufs pochés. Disposer quelques tranches d’avocat, d’aneth ciselé et de chapelure panko.