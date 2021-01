Suggestions lecture du 10 janvier 2021

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- La fois où... Les tortues m’ont appris à respirer

Amélie Dubois

Les Éditeurs Réunis

Si tu as besoin d’un peu de NAMASTÉ dans ta vie, ce livre est le parfait combo entre évasion et introspection, détente et amusement, zénitude et hilarité. Tu veux être amie avec les personnages de cette auteure, mais pas nécessairement être dans leurs souliers (ou dans leurs palmes). On est plusieurs à être reconnaissantes pour «La fois où Amélie Dubois a commencé à écrire de la chicklit».

2- 7 choses à faire avant d’être vieille

Claudia Lupien

Andara

Vieille, vieille... c’est quoi être vieille? Pour Doris, la date limite pour cocher les items de sa bucketlist est 31 ans.

Petites folies, montées d’adrénalines et belles leçons sont au rendez-vous dans cette chicklit sympathique qui se lit très rapidement.

Première leçon : La peur de vieillir est la peur de la jeunesse. Plus on vieillit, moins on se trouve vieux. Et c’est tant mieux!

Deuxième leçon : Qu’attends-tu pour te créer une bucketlist et sauter dans le vide?

3- J’ai menti

Joanie Gonthier

Pratico Éditions

***Avertissement : cette lecture pourrait déclencher certaines réactions ou motiver certains comportements chez les personnes aux prises avec un trouble alimentaire ou une dépendance.

Avec cette suggestion, je tiens à attirer l’attention sur le fait que le confinement et l’isolement ont tendance à exacerber les comportements autodestructeurs... Il faut donc ouvrir la porte à la discussion pour parler d’un rétablissement possible, quand on a l’impression de s’étourdir avec des habitudes malsaines. Je pense que ce livre peut surtout aider l’entourage à comprendre la détresse psychologique d’un proche et à cesser de se demander «pourquoi». Si on savait pourquoi, on ne mentirait pas.

4- Lettre à une jeune comédienne

Louise Turcot

VLB éditeur

On va se le dire, le métier de comédienne en est un de passion, de feu, mais aussi de désespoir. Les auditions, les formations, les refus et les «oui» qui changent une vie. Louise Turcot nous raconte son parcours tout en donnant conseils et suggestions, à prendre ou à laisser, mais qui ont tout pour ébranler... Ou rassurer et conforter dans le choix du métier.

5- Pourtant, je suis là

Camille Sironi

Éditions au Carré



Rose est une écrivaine solitaire, d’origine montréalaise qui habite depuis quelques années en Provence. Son quotidien est paisible et routinier, jusqu’au soir où elle aperçoit son fils Antoine à la télévision : celui-ci a quitté la maison douze ans auparavant et ne lui avait envoyé que quelques nouvelles de ses voyages autour du monde. Bouleversée par cette vision, elle décide de partir à sa recherche avec l’aide d’un bon ami. La description des lieux et surtout de l’univers des personnages donnent littéralement l’impression de faire partie de l’intrigue et de voyager avec ceux-ci. Disons que ça fait du bien de se retrouver en Italie!

6- La cantine végane

Marie-Michelle Chouinard

VLB éditeur

Réinventer la nourriture «comfort food» avec des recettes pas compliquées et qui mettent de l’avant le plaisir de manger.

Tout ce bonheur, version végane. C’est loin d’être grano, mais c’est plus écolo (et ça plaira à toute la famille!)