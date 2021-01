RECETTE: Salade tiède aubergine grillée et feta

RECETTE - Essayez cette recette végétarienne facile et délicieuse de Salade tiède à l'aubergine grillée et au feta, concoctée par le Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste.

SALADE TIÈDE AUBERGINE GRILLÉE ET FETA

Portions : 4 – Préparation : 30 minutes – Cuisson : 20 à 25 minutes

Ingrédients

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

1 gousse d’ail, hachée

5 ml (1 c. à thé) origan sec

1 aubergine, en rondelles

500 ml (2 tasses) pommes de terre, en cubes

500 ml (2 tasses) pois chiches

60 ml (4 c. à table) vinaigre de vin rouge

250 ml (1 tasse) feta, émiettée

125 ml (1/2 tasse) graines de pommes grenades

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélanger la moitié de l’huile d’olive, l’ail, l’origan, du sel et du poivre. Vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 3

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, disposer les rondelles d’aubergines, les badigeonner du mélange d’huile préparé et laisser cuire au four 20 à 25 minutes. Laisser refroidir.

ÉTAPE 4

Entre temps, dans une poêle chaude, faire revenir les cubes de pommes de terre dans un peu de gras, 5 à 10 minutes, le temps de les dorer. Saler, poivrer et laisser refroidir.

ÉTAPE 5

Dans un bol, mélanger les pois chiches, les cubes de pommes de terre et ajouter le reste d’huile d’olive, le vinaigre, du sel et du poivre. Vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 6

Dans un plat de service, disposer les rondelles d’aubergine, répartir le mélange pommes de terre et pois chiches, la feta, les graines de pommes grenades et servir.