ENTREVUE: Sylvie Léonard dans la nouvelle mouture de Caméra café

ENTREVUE - C’est le grand retour de la série Caméra café ce soir à TVA. Au sein de la nouvelle distribution, on retrouve la toujours très drôle Sylvie Léonard.

Sylvie Léonard dans la nouvelle mouture de Caméra café

Dans la nouvelle génération de Caméra café, dix nouveaux personnages colorés et très différents se retrouvent devant la machine à café pour partager des confidences, des coups de cœur, des coups de gueule, des rumeurs et ainsi faire naître des discussions qui n'ont rien de banal. Sylvie Léonard y joue le rôle de Francine Ringuette, femme près de la retraite qui travaille au service à la clientèle et qui est également la responsable des réseaux sociaux qui ne connait rien aux réseaux sociaux. Elle a un petit chien qui est au centre de sa vie et a un conjoint qui se nomme Roger.

Voyez Caméra café, le mardi 21h, à TVA.