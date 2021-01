La Coupe des bonnes actions Chevrolet est de retour et invite toutes les équipes de Hockey Mineur éligibles à soumettre leurs idées de bonnes actions via une vidéos de 30sec à 1 minute. Courez la chance de gagner la Coupe des bonnes actions Chevrolet et 100 000$, qui sera remis à l’œuvre de bienfaisance de votre choix. Pour plus d’informations, visitez CoupeDesBonnesActionsChevrolet.ca.