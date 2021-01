Le défilé du Carnaval de Québec n'aura pas lieu

Le contexte pandémique aura bousculé bien des plans, dont celui du traditionnel défilé du Carnaval de Québec.

• À lire aussi: 5 sentiers de ski de fond gratuits pour les enfants

La 67e édition du Carnaval de Québec, qui se tiendra du 5 au 14 février 2021, n'aura d'autre choix que de se réinventer, en offrant une programmation différente, mais gratuite, sous le thème Frette, pas frette, j’y vais!

« Étant en zone rouge, le Carnaval 2021 déploiera à l’extérieur uniquement des éléments de décor et des monuments contemplatifs de glace et de neige », peut-on lire sur la page Facebook du Carnaval de Québec.

Si aucun événement rassembleur n'a lieu cette année, les résidents de la ville de Québec pourront sillonner les grandes artères commerciales dont celles de Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Saint-Jean-Baptiste, la Place D'Youville, la Place Jean-Béliveau, l'avenue Cartier, l'avenue Maguire, la Grande Allée, le secteur Vieux-Québec et le Petit Champlain.

Ils y découvriront une centaine de sculptures ainsi que des tours de glace de 20 pieds de hauteur, symbolisant le traditionnel palais de Bonhomme.

Un Bonhomme 2.0

Plutôt que de réunir les gens dans un même endroit à l'extérieur, les organisateurs opteront pour une programmation virtuelle, disponible sur sa chaîne YouTube, et ce, durant les 10 jours du festival hivernal.

En plus des jeux-questionnaires à faire dans le confort de son foyer avec Arthur L’Aventurier et Ari Cui Cu, le Carnaval de Québec offrira des spectacles musicaux d’Émile Bilodeau et Clay and Friends.