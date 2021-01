C’est le temps de s’outiller pour faire face à l’adversité, avec Dave Morissette

En cette période qui n’est pas toujours facile pout tout le monde, Dave Morissette nous partage des petits trucs, inspirés de son parcours personnel et professionnel, qui l’aident à faire face à l’adversité.

C’est le temps de s’outiller pour faire face à l’adversité

Dave nous dit qu’il se voit encore comme un athlète et qu’il considère la vie comme un match de hockey. On trébuche, mais on se relève. Dave applique souvent dans sa vie ce qu’il a appris dans le sport. Il a donc pour nous six (6) petits trucs qui fonctionnent bien pour lui.

1. Demander conseil

Alors qu'il jouait dans la LIH, à Houston, Dave se souvient avoir demandé de l’aide à son entraineur Dave Tippett. Il voulait à tout prix atteindre la ligue nationale. Tippett l’a entendu et lui a prodigué des conseils.

Autour de nous, il y a toujours des gens prêts à nous aider. On peut être surpris de la bonté et de la générosité de notre entourage!

2. Des livres inspirants

La lecture a beaucoup aidé Dave et il existe sur le marché de nombreux livres qui peuvent contribuer à nous motiver. C’est important de ne pas s’en priver, il y en a pour tout le monde. Voici deux de ses suggestions:

«Le moine qui vendit sa Ferrari»

«Les quatre accords toltèques»

3. La méditation

Alors qu’il jouait au hockey, Dave faisait beaucoup appel à la visualisation pour se préparer. Depuis qu’il est dans l’univers des médias, il a découvert la méditation. Prendre 10 minutes pour méditer, ça permet d’arrêter le tourbillon dans la tête.

Dave nous invite à utiliser des applications sur nos téléphones qui nous guident dans notre méditation. Il en existe beaucoup, mais ses préférées sont Be Happy, Deep Sleep de Glenn Harrold et Calm.

4. Prendre du temps seul

Dave a toujours eu besoin, dans ses moments difficiles ou tout simplement pour ralentir le rythme quand tout se bouscule, de faire une activité en solitaire. Ça peut être aussi simple pour lui que de prendre une marche dans le champ. L’idée c’est de vraiment être seul. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il aime tant aller à la pêche.

5. Trouver ses moments préférés pour réfléchir à ses problèmes

Le moment que Dave privilégie, c’est la nuit. Il aime se lever la nuit quand tout le monde est endormi. Il a souvent trouvé des solutions à ses problèmes à ce moment. Comme par exemple, la façon de financer sa première maison.

6. Faire du ménage autour de soi

Pour Dave, il faut s’entourer de gens positifs et éviter à tout prix les gens avec qui on n’est pas bien. Selon lui, nous ne somme jamais des victimes. On choisit les gens qui nous entourent!