MIEUX-ÊTRE: 6 trucs pour tenir ses résolutions

MIEUX-ÊTRE - Comme chaque année, vous avez pris de bonnes résolutions qui risquent de tomber à l’eau avant la fin du mois? Saskia Thuot nous donne quelques suggestions pour obtenir de meilleurs résultats.

6 trucs pour tenir ses résolutions

Au 31 décembre, on est plusieurs à prendre des résolutions: arrêter de fumer, être plus patient, en faire davantage pour l'environnement, passer moins de temps sur son téléphone et plus avec sa famille, faire plus de sport, manger mieux... Ce ne sont pas les sujets qui manquent!

Cette tradition remonterait au 20e siècle avant J.-C., soit il y a plus de 2 000 ans. À cette époque, on ne parlait pas de perdre du poids ou d’arrêter de fumer... Les Babyloniens avaient d’autres préoccupations et la résolution la plus populaire aurait été de rendre les outils agricoles empruntés.

Aujourd'hui, parmi les résolutions les plus populaires, on trouve

Faire plus d’exercice ;

Perdre du poids ;

Arrêter de fumer ;

Réduire ses déchets ;

Épargner plus d’argent ;

Dormir plus ;

Manger mieux.

Ce n’est pas d’hier que les gens sont pleins de bonnes intentions! Mais comment transformer ces intentions en action et tenir nos résolutions? Voici quelques trucs pour y arriver.

1. Choisir un objectif qui nous motive.

Attention de ne pas choisir des objectifs que vous trainez depuis des années. Ça pourrait être trop lourd et vous mettre beaucoup de pression, surtout si vous n’avez jamais été capable de les réussir. Choisissiez quelque chose de près de vous, qui vous allume!

2. Se faire un plan qui a du sens.

Prenez le temps de regarder votre vie et de voir ce qui est possible en matière de temps, d’obligations et d’investissement. Par exemple, si vous souhaitez vous entraîner 5x semaine soudainement, il y a de fortes chances que ce soit difficile. Allez-y progressivement et établissez des objectifs réalistes. L'équilibre est la clé!

3. Avancez tranquillement. Petit train va loin!

Allez-y étape par étape. Au lieu de cesser de fumer, dites-vous que vous allez diminuer graduellement, par exemple. Donnez-vous du temps, soyez doux et empathique envers vous. On vit dans une époque où on a tant de pression et de stress, pourquoi s’en mettre plus?

4. Demandez du soutien.

Des partenaires de résolutions, des amis, la famille, des gens qui vont vous motiver où que vous pouvez appeler si vous avez un creux de motivation. Demander du soutien ne va pas faire de vous quelqu’un de faible, au contraire! Ça veut dire que vous prenez tous les moyens pour réussir. Lancez-vous des fleurs et surtout, acceptez que, des fois, ça sera dur et imparfait.

5. Écrivez-les et visualisez-les.

Sur le mur, le frigo, sur son cellulaire en fond d’écran, sur des post it accrochés un peu partout. De les voir et de les encrer dans son subconscient efficacement. Vous pouvez même vous faire ce qu’on appelle un « mood board » avec des images inspirantes, des photos, des collages, bref un portrait de ce qui vous inspire, vous fait du bien et vous donne envie de continuer!

6. Récompensez-vous quand vous réussissez!

Vous avez fait des efforts et avez réussi à faire des changements sains dans votre quotidien? Soyez fièr(e) de vous et récompensez-vous!