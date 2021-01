MODE ET BEAUTÉ - Du jour au lendemain, les vidéoconférences sont entrées dans nos vies en un rien de temps et font maintenant partie de notre quotidien. Mais ce n’est pas toujours évident de bien paraître à l’écran... C’est pourquoi Émilie Fournier nous partage quelques astuces pour être à son meilleur lors de ces rencontres.

6 trucs pour être à son meilleur en visioconférence

Aujourd’hui, avec l’école à la maison pour les enfants et le télétravail pour les parents, il n’y a pas un jour où on ne «Zoom» pas. Les réunions vidéos font maintenant partie de notre quotidien. Les vidéoconférences, c’est plutôt pratique, mais cet outil de communication ne nous met pas toujours à notre avantage, il faut savoir maîtriser son art! Voici quelques trucs bien paraître.

1. À chaque application ses fonctions

Si vous n’êtes pas familier(ère) avec l’application choisie pour une réunion, testez ses différentes fonctionnalités avant de lancer votre réunion. Sur certaines d'entre elles, comme Microsoft Teams, on peut « flouter » l’arrière-plan (très utile quand une personne de la maisonnée est susceptible de passer derrière nous). Sur «Zoom», il existe un filtre pour adoucir l’écran et lisser les traits (parfait pour camoufler nos petits défauts).

2. Tout est dans la lumière

C’est le moment d’utiliser vos connaissances en photographie, si vous en avez! Si c’est possible, testez plusieurs endroits chez vous, où la est différentepour choisir celle qui vous avantage le plus. L’idéal, c’est de vous placer près d’une source de lumière pour être bien visible.

Évitez les sources de lumière derrière vous, afin de ne pas être à contre-jour et devant vous, pour ne pas être ébloui(e).

Optez pour un éclairage naturel, la lumière naturelle est toujours avantageuse.

Si vous n’avez pas de lumière naturelle, placez une lampe derrière votre écran. Il existe aussi même « anneaux de lumière », pour obtenir un bon éclairage à peu de frais. Elle viennent généralement avec un trépied ou peuvent être accrochées sur votre téléphone ou votre ordinateur.

Étalez quelques feuilles blanches sur la table, devant vous. Elles agiront comme un réflecteur et les traits de votre visage sembleront plus doux.

Ajustez la lumière sur votre écran: si vous êtes dans un espace sombre, essayez de la rendre un peu plus douce.

3. Une question de cadrage

Positionnez l’angle de votre ordinateur pour que la caméra vous capte par en haut et non pas en bas. Le truc: surélevez votre portable (en le placant sur des livres, par exemple) et tenez-vous à un bras de lui, ou placez un poids devant la tablette pour que l’angle soit plus droit. On veut que la caméra se trouve au niveau des yeux (pour éviter de voir les narines).

Positionnez-vous au centre de l’écran, ni trop près ni trop loin de la caméra. Il faut voir le buste, mais aussi qu’il y ait un peu d’air au-dessus de la tête.

4. Les vêtements

Même si le télétravail nous permet de mettre de côté notre costume trois pièce ou notre tailleur, ça ne veut pas dire qu’il faut être en pyjama de la tête aux pieds. Le cerveau a une mémoire tactile; on ne performe pas de la même manière quand on est habillé en mou!

À l’écran, les proportions diffèrent. Il faut donc porter une attention particulière aux couleurs, aux accessoires et aux motifs choisis.

D’abord le col, le décolleté et la carrure des épaules. Évitez les chandails de laine très épais avec des cols volumineux et les vêtements plus amples (même s’ils sont tendance) si vous ne voulez pas ajouter du volume à votre silhouette.

Les motifs imposants, comme le carreau ou le pied-de-poule peuvent distraire votre auditoire. Oubliez également les rayures fines et les petits carreaux, qui sembleront «vibrer» à l’écran.

Choisissez plutôt des vêtements semi-ajustés ou extensibles qui définissent la silhouette.

Les blouses souples et tout ce qui dégage le cou ou, au contraire, qui encadre le visage, comme un col roulé, ou encore, les tricots légers, sont d’excellentes options.

5. Les couleurs

Les nuances foncées permettent «d’effacer» le vêtement et de se mettre en valeur. On évite les tons ternes tels que les beiges, les jaunes éteints ou les verts blêmes qui ne sortent jamais bien à l’écran. Même chose pour le blanc pur, qui perturbe le calibrage.

Pour vous aider, misez sur le décor qui vous entoure. Si celui-ci est foncé, privilégiez une une teinte douce pour créer de la lumière : le crème, le rose pâle et le bleu pâle sont très photogéniques. Pour plus le gaieté, privilégiez le rouge, le corail ou le fuchsia.

6. Le maquillage et les cheveux

Comme pour les vêtements, ce n’est pas parce qu’on est à la maison qu’on doit se laisser aller. Oui pour le look naturel, mais non pour le négligé! Mieux vaut choisir un maquillage léger et mettre l’accent sur le teint. À l’écran, un maquillage trop prononcé peut creuser les traits.

Appliquez une crème de jour teintée afin d’unifier la peau. Masquez vos cernes avec un bon cache-cernes et utilisez-le aussi sur les paupières pour créer des zones de lumière. Terminez avec un peu de mascara et et si le cœur vous en dit, appliquez-vous du rouge à lèvres! Avec le port du masque, on se maquille beaucoup moins les lèvres maintenant, mais à la maison vous pouvez vous gâter.

Pour la chevelure, pensez à appliquer un peu de fixatif pour camoufler vos petits cheveux rebelles; à l’écran, ils ont tendance à être plus visibles. Si vous n'avez pas le temps de vous coiffer, optez pour un joli chignon soigné.