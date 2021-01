SPCA : aidez-nous à trouver un foyer à Dalla et Billie, deux adorables rates

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

• À lire aussi: Une chatte errante vient présenter sa portée de six chatons à la dame qui lui a sauvé la vie

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.



En moyenne, les chats doivent patienter 9 jours et les chiens 16 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.



La SPCA ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortures ou des rongeurs. Cette semaine, l'organisme cherche une famille à ces deux petites rates de trois mois.

À propos de Dalla et Billie

Dalla et Billie, deux adorables rates de trois mois, sont actuellement en adoption à la SPCA de Montréal. Très intelligentes et sociables, ces deux « ratounettes » rêvent d’une famille adoptive qui leur fournira un enclos de luxe à plusieurs niveaux comportant une variété d’attractions où elles pourront s’amuser, grimper et se créer des petites cachettes. Elles voudront aussi passer au moins deux heures par jour en dehors de leur enclos.

Savez-vous que...?

Étant des animaux très sociaux, les rats ont besoin de vivre en groupe; le vôtre sera composé idéalement de deux ou trois membres (du même sexe, bien sûr).

Leur espérance de vie dépasse trois ans.

Les liens que les gens développent avec leurs rats sont très forts; ce sont vraiment des compagnons attachants!

Les rats sont très propres – ils se toilettent même les uns les autres. Certains d’entre eux peuvent même être entraînés à utiliser une litière.

Pour adopter Dalla et Billie

Si vous êtes intéressé par cette sympathique paire, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si Dalla et Billie se trouvent toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Si Dalla et Billie sont déjà adoptées, nous vous invitons à consulter les fiches des autres rats et petits animaux en attente d’adoption. En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt!

Merci de choisir l’adoption!