RECETTE: Rôti de palette a la Pizzaiola

RECETTE - Essayez cette recette facile et succulente de Rôti de palette à la Pizzaiola, concoctée par Stefano Faita et présentée par SB cuisine Zeste.

Rôti de palette à la Pizzaiola

Portions: 6-8 - Preparation: 15 minutes - Cuisson: 2.5 heures

Ingrédients

2 1/2 lbs de palette de boeuf avec os (2 lbs sans os)

1 c. à thé de sel

Poivre noir moulu

1 oignon rouge moyen, finement tranché

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail émincées

1 c. à thé d’origan séché

1/4 c. à thé de chilis broyés

1/2 tasse de vin blanc

2 pots de 430ml de sauce pizza Stefano Faita

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four à 325 degrés Fahrenheit.

ÉTAPE 2

Assaisonner la viande des deux côtés avec le sel et poivre. Chauffer un large poêlon allant au four à température élevée et ajouter l’huile. Faire saisir la viande des deux côtés. Retirer la viande du poêlon.

ÉTAPE 3

Mettre l’ail, l’origan, l’oignon, le chili et le vin blanc dans le même poêlon. Laisser réduire le mélange. Ajouter les 2 pots de sauce pizza et la viande au poêlon. Badigeonner la viande avec la sauce et bien recouvrir le poêlon. Ce dernier doit être bien scellé.

ÉTAPE 4

Placer le poêlon couvert dans le four et laisser braiser le tout pour au moins 2 heures, en remuant occasionnellement. Découvrir et laisser cuire pour une trentaine de minutes; jusqu’à ce que la sauce se soit épaissie.

ÉTAPE 5

Servir avec pommes de terre et légumes rôtis.