Du nouveau, du bio, du nature, mais surtout, du bon!

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un rarissime et fort recommandable blanc de la vallée du Rhône

Côtes du Rhône 2019

Grand Veneur - Alain Jaume

Rhône - France

Code : 14205357

Prix : 18,85 $

Disponibilités : 112 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : des bâtonnets de poisson, des croquettes de poulet, un pâté au saumon...

10 % des vins du Rhône sont vinifié en blanc. Ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas bons pour autant. Bien au contre, nombreux vins blancs des Côtes du Rhône sont tout simplement délicieux. Le Domaine Alain Jaume qui élabore cette cuvée faite de clairette, de viognier et de roussanne est situé en plein cœur d'une des appellations les plus prestigieuse de la planète-vin, Châteauneuf-du-Pape. Le produit est délicatement parfumé, rond, élancé et d'une très belle tenue de bouche. Buvez la bouteille au courant des 2 à 3 années à venir.

2- Un glissant, digeste, caressant et hyper passe-partout gamay de la Loire

Touraine 2018

Gamay - Les Bois Jacou - Domaine Mérieau

Loire - France

Code : 12572858

Prix : 22,10 $

Disponibilités : 156 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des tapas à partager tels des saucissons, des prosciuttos, des terrines...

Le gamay a plus que jamais la cote auprès des consommateurs québécois. On en veut, on en achète, on en boit et on en redemande! C'est un cépage qui offre des rouges qui sont la plupart du temps frais, souples, faciles, peu tanniques et grandement rassasiants. En voici un à la fois joli, réussi et très épanoui. Disons que son indice de digestibilité et de «buvabilité» est assez élevé. Ça se boit sans se casser la tête! Le flacon pourra faire une sieste d'encore 3 ou 4 ans à l'horizontal dans la noirceur de votre réserve.

3- Un épatant rouge ibérique à prix d'ami qui est à ne pas manquer

Jumilla 2019

Monastrell Ecologico - Parajes del Valle

Murcie - Espagne

Code : 14544025

Prix : 15,95 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : du boeuf braisé, des plats mexicains quelque peu épicés...

Alerte rouge les amis! Ça fait des mois que je surveille les disponibilités de ce juteux et «juste trop bon» mourvèdre espagnol et finalement, les quantités sont suffisamment élevées pour que je puisse le saluer à TVA! Il s'agit d'un vin nature (sans ajout de sulfite) et en culture biologique qui est élaboré dans la solaire et très favorablement climatique région de Murcie sur la côte Est de l'Espagne. C'est vachement digeste, caressant pour le palais, sans lourdeur et un verre en appelle aisément un autre. Profitez de son éclat ainsi que de sa prime jeunesse en le buvant dans les 12 à 18 mois à venir.