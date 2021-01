Salade de betteraves cuites au four, labneh à l'aneth, pickle d'oignons, pistaches et vinaigre de framboises

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 4

Temps de cuisson : 60 à 80 minutes

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de marinade : 30 à 45 minutes

Ingrédients

Betteraves

4 moyennes betteraves rouges

4 moyennes betteraves jaunes

1 litre de gros sel

1⁄2 botte de thym frais

Labneh

1 tasse (250ml) de labneh ou de yogourt grec égoutté

1⁄4 tasse (60ml) d’aneth ciselé

1 lime (jus et zeste)

3 c. à table (45ml) d’huile d’olive

Marinade d’oignons

1 tasse (250ml) oignons perlés pelés

1⁄2 tasse (125ml) de vinaigre

1⁄2 tasse (125ml) d’eau

1⁄4 tasse (60ml) de sucre

1 c. à table (15ml) d’épices à marinade

Vinaigrette

1 tasse (250ml) d’huile d’avocats

1⁄2 tasse (125ml) de vinaigre de framboises

1 c. à table (15ml) de sirop d’érable

1 c. à thé (5ml) de moutarde de Dijon

1 c. à table (15ml) de brunoise d’oignon rouge

1⁄2 tasse (125ml) de pistaches vertes écalées et salées

1 barquette de framboises fraîches

Préparation

Préchauffer le four à 400F (205C) et tapisser le fond d’un rondeau ou d’un pyrex avec le gros sel. Disposer les betteraves sur le gros sel parsemé de thym frais et couvrir de papier d’aluminium puis enfourner de 60 à 80 minutes ou jusqu’à ce que la pointe d’un couteau les traverse sans résistance.

Ensuite, retirer la peau à l’aide d’un petit couteau (je vous suggère aussi de porter des gants car les betteraves rouges tachent les doigts). Tailler ensuite les betteraves en formes différentes pour créer un plat original. Réserver au frais.

Pendant ce temps, pour le labneh, mélanger l’aneth, le jus de lime et le zeste ainsi que l’assaisonnement de sel et poivre. Réserver au frais.

Pour la vinaigrette, mélanger tous les ingrédients à l’aide d’un fouet et assaisonner de sel et poivre. Réserver aussi au frais.

Ensuite pour mariner les oignons perlés, dans un petit chaudron, chauffer le vinaigre, l’eau et le sucre ainsi que les épices à marinade. Une fois le sucre bien dissout, passer le tout au tamis fin et couler sur les 1⁄2 oignons perlés et laisser mariner 30 à 45 minutes. Une fois marinés, séparer les oignons en pétales en retirant couche par couche de ceux-ci. Réserver au frais.

Pour le montage, dans le centre des assiettes, servir une généreuse portion de labneh parfumé et y former un creux en plein centre.

Dans deux grands bols, séparer les betteraves rouges des jaunes et les parfumer avec la vinaigrette et bien les assaisonner de sel et poivre.

Disposer les betteraves dans le labneh, ajouter les pétales d’oignons, quelques framboises couper en demie et saupoudrer de pistaches vertes. Terminer avec quelques feuilles d’aneth.