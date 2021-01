Suggestions lecture jeunesse du 17 janvier 2021

Les suggestions de Frédérique Dufort.

Pour plus d’informations, visitez : nourrirlimagination.ca

1- Ma boîte à lecture - Zoélie : 12 livres pour apprendre à lire et à écrire avec les sons

Marie Potvin

Les Malins

Le personnage de Zoélie (de la série de livre du même nom), aide maintenant vos minis grâce à cette boîte à lecture. ON-I-V-OU-K-GU-CH et plus encore ; ces petits cahiers colorés et éducatifs pourront les aider à bien écrire les sons et à bien les prononcer.

2- 14 milles millions de choses à savoir

Marie-Hélène Lebeau-Taschereau

KO éditions

Nul besoin de connaitre l’émission pour adorer le concept. Voici une tonne de faits inusités à savoir sur les sujets les plus passionnants : animaux, sports, science, histoire, arts, etc.

Une acquisition incroyable pour parents et enseignants (et qui fait changement du livre des records que les jeunes empruntent tout le temps).

3- Les DIY d’Amélie - 70 projets créatifs pour colorer ta vie

Amélie Barbeau

Les éditions de l’homme

Le livre parfait pour colorer les jours gris ou trop froids. La jeune Youtubeuse Amélie Barbeau sort de l’internet et nous propose 70 idées colorées de projets Do It Yourself qui plairont à toute la famille et vous donneront de bonnes idées pour transformer votre décor et votre journée!



4- Dessiner c’est facile - 3 100% monstres et créatures

Tristan demers

Bagnole

Tristan Demers le répète depuis des années : il faut stimuler la créativité chez les jeunes. Apprends donc à dessiner des zombies, des bestioles, des fantômes, des personnages terrifiants et même des microbes. Peut-être qu’en dessinant nos peurs sur papier, on peut mieux les combattre au quotidien?

Un livre qui propose aussi des jeux créatifs et des héros à imaginer.

5- Les Métivier- ma famille un vrai zoo

Amy Lachapelle

Les Zailées

Vivre dans une famille nombreuse, c’est tout un défi. Des enfants qui courent partout, une file d’attente pour la salle de bain, du bruit TOUT le temps... Jade, 11 ans, a parfois l’impression de vivre dans un zoo. Bonne chance pour partir en vacances tous ensemble!

Une histoire mignonne et drôle à l’ère d’un confinement où certains enfants peuvent se sentir pris au piège, à la maison, avec leurs frères et sœurs. Quoi de mieux pour s’évader que de laisser aller sa créativité?