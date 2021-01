5 recettes de mocktails qui n’ont rien à envier à leur équivalent avec alcool

La modération n’a pas à être un sacrifice. Aussi agréables à boire que leur équivalent avec alcool, les mocktails, ces cocktails sans alcool, peuvent être dégustés en alternance avec vos boissons alcoolisées favorites dans le cadre d'une consommation bien contrôlée. Éduc’alcool a d’ailleurs développé 3 outils pratiques en ligne pour vous aider en ce sens.

Saviez-vous que pour consommer de l’alcool de façon modérée, une femme devrait se limiter à deux verres par jour et à un maximum de dix consommations par semaine? Pour les hommes, la limite se situe plutôt à trois verres par jour et à un total de quinze consommations par semaine.

Or, 20% des femmes et 25% des hommes qui consomment de l'alcool dépasseraient ces recommandations - des pratiques qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé à court et à long terme, mais qui pourraient aussi mener à la dépendance.

Trois outils en ligne à essayer dès maintenant

Getty Images/iStockphoto

Malgré toute la bonne volonté, il peut être difficile de mesurer la consommation d'alcool. Par exemple, il y a autant d’alcool dans un verre de bière (340 ml/12 oz à 5 % d’alcool), un verre de vin (140 ml/5 oz à 12 % d’alcool), un verre de vin muté (85 ml/3 oz à 20 % d’alcool) que dans un verre de spiritueux (45 ml/1,5 oz à 40 % d’alcool).

Un peu mélangeant, n’est-ce pas? Afin d’aider les Québécois à mieux contrôler leur consommation, Éduc’alcool propose ces trois outils en ligne pratiques:

1- Le Verseur de verre standard

Quelle quantité contient une chope, une pinte, un ballon, une coupe à vin blanc, un verre à shot, une flûte? Cette information est primordiale lorsqu’on désire calculer avec exactitude la consommation. Cet outil en ligne permet d’entrer des données précises, puis calcule le tout, comme par magie.

2- Le Calcoolateur

Cet outil interactif permet de calculer en temps réel l’évolution de la consommation. En indiquant des données comme l’âge, le sexe et les types d’alcools consommés ainsi que leur quantité, il est possible d'estimer le taux d'alcoolémie. À utiliser pour prévoir et calculer une consommation d'alcool qui sera faite ou qui est en cours.

3- L’Alternalcool

De nombreuses recettes de mocktails à consommer sans modération sont offertes dans cet outil. Voilà une référence pratique pour concocter des mocktails qui permettent de déguster une boisson sans alcool ou de prolonger le plaisir entre des consommations alcoolisées.

Les mocktails sont colorés, délicieux et n’ont rien à envie aux autres! La preuve? Ces 5 recettes savoureuses :

Amaretto Sour sans alcool

Ingrédients

1,5 oz de sirop de canneberges au marasquin

1 oz de jus de citron

1 blanc d’œuf

Canneberge au marasquin (pour décorer)

Préparation

Dans un coquetelier (shaker), ajouter tous les ingrédients et mélanger avec de la glace. Filtrer et mélanger de nouveau, sans glace. Filtrer au tamis fin dans une coupe refroidie. Décorer de canneberges sur un pic à cocktail.

Agua Fresca aux fraises

Ingrédients

3 oz de grenadine ou de sirop d’érable

30 ml (2 c. à soupe) de lavande séchée

500 ml (2 tasses) de fraises coupées en cube

250 ml (1 tasse) de menthe fraîche

Préparation

Dans un pichet, immerger les fraises, la menthe et la lavande dans l’eau. Couvrir et laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Ajouter la grenadine et remuer.

Décorer de menthe fraîche.

Gin-tonic sans alcool

Ingrédients

1,5 oz de spiritueux sans alcool aux aromates de gin

0,75 oz de sirop de tonic

3 oz d’eau pétillante

Agrumes (pour décorer)

Préparation

Dans un verre rempli de glace, ajouter le spiritueux sans alcool et le sirop. Mélanger à la cuillère jusqu’à un ressenti de froid sur les doigts. Compléter à l’eau pétillante. Décorer d’une rondelle d’agrume.

Boom boom boom

Ingrédients

15 ml de jus de lime

15 ml de jus d’ananas frais

15 ml de sirop de gingembre

7,5 ml de sirop de falernum

7,5 ml de rhum

30 ml de sirop d’ananas

30 ml de noix de coco et épices douces

Préparation

Mettre tous les ingrédients dans un coquetelier (shaker), ajouter la glace, puis secouer vigoureusement. Double filtrer dans un ananas vide (ou tout autre verre Collins) et garnir d’une feuille d’ananas.

L’hiver indien

Ingrédients

15 ml de jus de lime

6 feuilles de menthe

2 fraises

Bière de gingembre, au goût

8 graines de grenade

15 ml de sirop simple

Préparation

Écraser une fraise et la menthe dans un coquetelier (shaker). Verser le tout dans une flûte. Ajouter les autres ingrédients et allonger au soda. Remuer doucement les ingrédients dans le verre et garnir d’une fraise et d’une feuille de menthe.

Vous avez envie de contrôler votre consommation d’alcool sans faire de sacrifices? Visitez le site d’Éduc’alcool pour découvrir le Verseur de verre standard, le Calcoolateur et l'Alternalcool. Ces 3 outils vous faciliteront la vie et révéleront que oui, la modération a bien meilleur goût!