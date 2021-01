Betterave : nos 5 meilleures recettes pour cuisiner la betterave

Polyvalente et succulente, la betterave est un légume racine, qui peut être apprêtée de mille et une façons. Riche en fibres, en vitamines et en fer, la betterave se décline en trois couleurs. On la savoure autant en été qu'en hiver pour ses propriétés multiples et son goût irrésistible! Vous trouverez ici nos 5 meilleures recettes de betteraves.



SALADE SAUMON ET BETTERAVE

Avouons-le, il n'y a rien comme une salade de betteraves pour renouer avec les plaisirs de la vie! Parsemée de feta et de noix de Grenoble, cette salade de betteraves s'imposera parmi vos grands classiques. Nous apprécions cette recette pour sa fraîcheur et sa simplicité.

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes

Voici la recette : Salade saumon et betterave

SALADE DE BETTERAVES, PISTACHES ET FRAMBOISES

Cette délicieuse salade de betteraves rouges et jaunes, signée par notre chef Hugo Saint-Jacques, a tout ce dont vous rêvez. L'équilibre entre les saveurs est si bien réussi, que vous aurez l'impression de croquer dans une journée d'été à chaque bouchée.

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes

Voici la recette : Salade de betteraves cuites au four, labneh à l'aneth, pickle d'oignons, pistaches et vinaigre de framboises

TARTARE DE BŒUF AUX BETTERAVES

Il n'y a rien de plus savoureux que cette recette de tartare de boeuf aux betteraves. Prête en moins de 20 minutes, cette recette vous donnera l'impression d'être au restaurant, l'instant d'une bouchée! Vos papilles seront conquises.

Portions: 2 – Préparation: 20 minutes – Cuisson: 10 minutes

Voici la recette : Tartare de bœuf aux betteraves

RAGOÛT DE BŒUF À LA BETTERAVE

Alors que certains préfèreront une salade de betteraves en été, d'autres se régaleront d'un délicieux ragoût à la betterave en hiver. Cette recette de mijoté au boeuf embaumera la maison pendant de longues heures!

Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 135 minutes

Voici la recette : Ragoût de boeuf à la betterave

MUFFIN AU CHOCOLAT ET À LA BETTERAVE

Cette douzaine de muffins santé au chocolat impressionnera toute la famille! En plus de jouir de tous les bienfaits de la betterave, cette recette ne possède aucun sucre blanc ajouté... qui dit mieux?



Portions : 12

Voici la recette : Muffins chocolat-betteraves