Annie-Soleil Proteau nous présente ses looks coups de coeur

Parmi les grandes passions d'Annie-Soleil Proteau, on la sait dévouée à la mode. Notre chroniqueuse aux arts et spectacles jongle avec les tendances comme personne d'autre. Elle nous présente en détail ses tenues vestimentaires favorites des derniers mois. Et vous, quel est votre look coup de coeur?

• À lire aussi: Annie-Soleil Proteau nous dévoile ses looks coup de coeur du mois



LOOK #1

Blouson, pantalon, botte : le cuir s'invite dans toutes les pièces de la garde-robe cette année. Annie-Soleil Proteau a opté pour cette élégante robe noire aux manches bouffantes. Si ce look se distingue autant, c'est sûrement grâce à l'ajout de ces bottillons blancs et noirs. Avouons que le décor automnal y est pour quelque chose!

LOOK #2

Portée avec un bas nylon, cette robe à manches longues est parfaite pour les journées plus fraîches. Discrète et raffinée, elle épouse parfaitement la silhouette, surtout grâce à l'ajout de la ceinture à la taille. On craque pour les bottillons en cuir noir!

LOOK #3

Si ce n'est pas tout le monde qui peut oser la tendance du ton sur ton, notre chroniqueuse la porte à merveille. Tout de cette tenue est sublime : des bottes hautes en suède à la jupe plissée. Encore une fois, Annie-Soleil nous inspire à faire preuve d'audace dans nos looks vestimentaires!

LOOK #4

Sur cette photo, on reconnaît notre passionnée de voiture! Ce pull en duvet, couleur ivoire, est un indispensable à avoir dans la garde-robe en hiver. Si vous étiez réticents à vous procurer des bottines blanches cet automne, sachez que cette tendance sera partout ce printemps. C'est le moment d'oser!

LOOK #5

Parfois, un petit verre de rosé permet d'ajouter un peu de soleil à nos soirées froides d'hiver. Si Annie-Soleil a choisi des pièces tout en sobriété, c'est parce qu'elle a préféré mettre l'accent sur ces sublimes bottes hautes en suède.

LOOK #6

Ce cardigan en laine a le pouvoir d'insuffler un peu de soleil à n'importe quelle journée grise. Décliné dans plusieurs teintes vives, il s'agence à la perfection avec un jean foncé ou un pantalon noir.

Tous les vêtements proviennent de chez Scotch and Soda et H&M et les chaussures, de chez Avenue Sassy.

Retrouvez Annie-Soleil Proteau, avec toute l'équipe, du vendredi au dimanche, sur les ondes de Salut Bonjour!