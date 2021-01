Une maison des années 1950 complètement modernisée

Brillamment rénovée et décorée par sa propriétaire, cette maison des années 1950 n’a rien perdu de son charme d’origine, mais elle est assurément entrée dans notre époque.

Isabelle avait repéré cette maison longtemps avant de l’acheter. «Ça faisait huit mois qu’elle était en vente quand j’ai décidé d’aller la visiter. Les propriétaires l’habitaient depuis soixante ans. Ils l’avaient parfaitement entretenue. Tout était impeccable, même les salles de bains, mais rien n’avait jamais été changé; c’était un peu comme un musée», raconte-t-elle.

Cette courtière immobilière a tout de suite apprécié le potentiel de la résidence: «Dans l’exercice de mon métier, je constate souvent que les gens ont de la dfficulté à imaginer ce que pourrait devenir un endroit une fois rénové. Moi, je le vois tout de suite, et j’avais déjà un projet en tête après ma première visite.»

Elle a repensé la vocation initiale de plusieurs pièces, notamment celle de la minuscule cuisine, qu’elle a transformée en salle de bains, mais rien n’a changé sur le plan de la structure, puisqu’il y avait déjà des fenêtres de grande dimension bien orientées et un généreux espace de 2350 pi2. «J’aime le style des maisons des années 1950 où tout est sur un seul étage. Quand j’achète une propriété, je pense toujours à la revente, et je n’étais pas sans savoir que beaucoup de personnes recherchent des habitations de plain-pied parce qu’elles sont faciles à vivre», poursuit la maîtresse des lieux.

Pour mettre cet intérieur au goût du jour sans en dénaturer le style originel, elle a privilégié les matériaux naturels et les objets de qualité, et créé un fil conducteur par l’utilisation du fini doré, du noir et du bois.

L'entrée

Drew Hadley

L’entrée est simplement meublée d’un large buffet où sont rangés les foulards et les bouteilles d’alcool – le salon étant attenant. En complément dans cette zone qui sert essentiellement à l’accueil des visiteurs, on a posé un grand miroir et des crochets dorés, un fini omniprésent dans la maison, ainsi qu’un tableau ultramoderne.

«On a une autre entrée au sous-sol, qui donne directement sur le garage; c’est par là qu’on entre la plupart du temps. J’y ai donc organisé un vestiaire», explique la propriétaire.

Buffet Mobican et tableau Maison Corbeil • Miroir Must Société • Tapis Simons • Crochets Ikea

Le salon

Drew Hadley

La nouvelle proprio a pris comme un cadeau certains éléments anciens tels que le foyer. «J’ai ajouté de la céramique devant et dégarni le mur pour exposer la brique, que j’ai peinte en blanc», précise-t-elle. La cheminée attire le regard et renforce la clarté de la pièce, où Isabelle a choisi d’insuffler un petit air marin.

«Mon inspiration vient d’un voyage dans le Maine. J’avais adoré les propriétés qui bordaient la plage.» Elle a su recréer cette ambiance subtilement au moyen d’un miroir rond comme un hublot, de voilages et de poufs sable, d’un tapis rayé et d’appliques en verre et laiton évoquant celles des vieux gréements.

Drew Hadley

Canapé, fauteuils, table basse et tables d’appoint Must Société • Coussins Simons et HomeSense • Miroir Umbra et appliques wayfair.ca • Rideaux Bouclair • Tapis Costco

Drew Hadley

La cuisine

Drew Hadley

Les anciens propriétaires avaient ajouté deux rallonges à leur maison, dont celle-ci, qui abritait une salle familiale. Isabelle l’a transformée en cuisine. Pour elle qui aime le style bord de mer, cet espace au fenêtrage rappelant les hublots d’un bateau était particulièrement approprié!

Les armoires shaker d’un gris bleuté, les accessoires en laiton et les tablettes en bois donnent de la personnalité à la pièce, mais ne créent aucune lourdeur puisqu’il y a peu d’éléments en hauteur et que le blanc domine. Touches modernes, les comptoirs et le dosseret coordonnés en quartz, de même que le noir sur les pieds des tabourets et les suspensions.

Drew Hadley

Conception de la cuisine la propriétaire • Fabrication des armoires Armoires de cuisine Bélanger & Fils • Comptoirs et dosseret en quartz Granitaly • Éviers Costco • Robinetterie Delta Faucet • Réfrigérateur Electrolux et cuisinière Bertazzoni JC Perreault • Suspensions et appliques wayfair.ca • Tabourets Must Société • Accessoires HomeSense

Drew Hadley

La salle à manger

Drew Hadley

Isabelle a aménagé la salle à manger dans le prolongement du salon, préférant transformer l’aire autrefois réservée aux repas en salle familiale. «J’ai eu un coup de cœur pour la table au piètement en bois et en acier brossé ébène. Je trouvais que le format rectangulaire convenait bien à l’espace. Les chaises aux pieds biseautés sont confortables et pratiques; elles reprennent la couleur noire qui ponctue toute la maison», explique-t-elle.

La grande toile au mur a une belle histoire: «Il y a quelques années, j’ai acheté une résidence en Outaouais, et les propriétaires possédaient plein de beaux tableaux; je leur ai demandé des renseignements au sujet de leur auteur, et j’ai appris qu’il s’agissait d’œuvres de leur fille, qui est artiste peintre. Un jour, elle m’a appelée pour me proposer cette toile. Ç’a été mon cadeau de trente-cinquième anniversaire!» raconte la courtière immobilière.

Table, chaises, lustre et étagère Maison Corbeil • Tableau Nathalie Poirier, artiste peintre

La salle familiale

Drew Hadley

Invitant avec ses nombreux coussins et jetés, le canapé arbore une forme peu courante. «Sa configuration était vraiment adaptée à ma pièce. Je crois qu’un canapé modulaire standard aurait été trop encombrant», souligne la maîtresse des lieux.

Un lampadaire au pied cintré pourvu d’un abat-jour doré offre un éclairage propice à la lecture et procure une ambiance douce quand Isabelle et sa fille Océane regardent la télévision, bien blotties dans le canapé.

Drew Hadley

Canapé, table basse et lampadaire Maison Corbeil • Coussins et jetés Simons et HomeSense • Meuble audio allmodern.com • Rideaux Bouclair • Tapis Costco

Le bureau

Drew Hadley

Seconde rallonge construite par les anciens occupants, cette pièce servait de troisième chambre. Isabelle en a fait son bureau, puisqu’elle travaille beaucoup de la maison: «Mon métier avait déjà transité vers l’électronique avant la pandémie.

J’ai choisi des meubles blancs, mais des sièges noirs, pour garder le fil conducteur et faire un rappel d’une des teintes du superbe plancher en marbre.» Ce dernier date de la construction de la maison. Il fait partie des éléments coups de cœur que la proprio a conservés.

Bureau et fauteuil de bureau Structube • Fauteuil noir et meubles de rangement Maison Corbeil

La chambre principale

Drew Hadley

Tout un pan de mur est ici consacré aux rangements. Tiroirs, étagères et tringles sont dissimulés par deux grandes portes coulissantes; l’une est blanche et l’autre en miroir pour agrandir la pièce.

Isabelle voulait d’abord changer de lit, mais elle a plutôt choisi de l’intégrer au décor en plaçant à son pied une banquette noire qui s’y harmonise. «Je me suis aussi procuré de belles tables de chevet en bois de la compagnie québécoise Mobican. J’aime particulièrement ce matériau, parce qu’il rend l’atmosphère chaleureuse», confie-t-elle.

Le mur du fond peint en gris et le tapis en laine tout en longueur donnent de la profondeur à la chambre et instaurent une ambiance feutrée. Enfin, les paniers et les rideaux en lin apportent la touche naturelle, si chère à la propriétaire.

Drew Hadley

Tables de chevet Mobican Maison Corbeil • Banquette Bouclair • Portes coulissantes et literie Ikea • Couverture grise Costco • Appliques Déco Luminaire • Paniers Simons et Must Société

La salle de bains principale

Drew Hadley

«J’ai éliminé une chambre pour aménager cette salle de bains», explique Isabelle. Le cadre des panneaux vitrés de la douche, la robinetterie et les détails du meuble-lavabo, tous noirs, témoignent de l’attrait des tendances actuelles pour la proprio.

«La baignoire étroite prend peu de place, mais elle est assez grande pour être confortable. Dans la salle de bains, ce sanitaire est généralement le point de mire; moi, j’ai préféré mettre le meuble vitré en vedette, parce qu’il a beaucoup de cachet et qu’il apporte un beau contraste dans cet univers moderne», souligne-t-elle.

Drew Hadley

Meuble-lavabo, vasques et appliques wayfair.ca • Céramique (sol et douche) Lanctôt Couvre-sol Design • Baignoire, douche, panneaux vitrés de la douche et robinetterie Centre de Plomberie Jean Lépine • Armoire Maison Corbeil • Miroir Bain Dépôt

Drew Hadley

La chambre d'Océane

Drew Hadley

Douce et lumineuse avec ses murs blancs légèrement teintés de gris, la chambre de la petite Océane, tout juste âgée de quatre ans, est meublée d’une armoire et d’un lit immaculés. «Elle est tombée amoureuse de ce lit quand on magasinait», se souvient sa maman, qui a choisi des éléments de base neutres qui plairont longtemps à la jeune fille.

«En changeant les accessoires, on pourra transformer le style très facilement.» Pour l’heure, le rose insuffle une ambiance tendre et rafraîchissante. Quelques photos, une affiche colorée et les plus jolies tenues de la fillette suspendues à une patère forment un décor ravissant.

Lit, armoire, literie, tapis et cadres Ikea • Jeté rayé et patère HomeSense

La salle de bains secondaire

Drew Hadley

On a du mal à imaginer que la cuisine était autrefois dans cette petite pièce! On retrouve ici l’amour de la proprio pour le bord de l’eau, puisqu’elle a choisi un revêtement en galets pour habiller une grande partie du sol.

«Il a fallu augmenter l’épaisseur du mur pour installer la plomberie, ce qui m’a permis de poser une tablette pour les produits devant la baignoire. J’en ai profité pour faire un rappel des galets sur la cloison, dans le renfoncement», dit-elle. L’échelle en guise de porte-serviette et les accessoires noirs finalisent le décor.

Drew Hadley

Meuble-lavabo Vanico-Maronyx et robinetterie Baril Centre de Plomberie Jean Lépine • Céramique (sol et murs) La Tuilerie