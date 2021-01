TENDANCES: Les nouvelles technologies en beauté

TENDANCES - Le secteur de la beauté s’empare de plus en plus des technologies, comme l’intelligence artificielle, pour créer de nouvelles expériences. Mitsou Gélinas et Mathieu Roy nous partagent les plus récentes innovations dans l'industrie des soins de beauté.

Les nouvelles technologies en beauté

En 2021, on a besoin d’un petit remontant! Que diriez-vous d’un «lifting» pour le visage, dans le confort de votre salle de bain? Ou d’une application qui crée un rouge à lèvres de la même couleur que votre chandail sur le champ? Plus besoin de se déplacer en salon ou en boutique avec l’aide de l’intelligence artificielle dans le domaine de la beauté.

1. YSL Rouge Sur Mesure par Perso

Le lancement de ce produit est prévu en septembre 2021 et permet de créer votre teinte de rouge à lèvre sur mesure, chez-vous!

2. ModiFace

Il s'agit d'un logiciel canadien qui a été acheté par L’Oréal et qui permet de tester des produits de façon virtuelle en utilisant la caméra frontale de son téléphone. On peut essayer virtuellement différentes nuances de maquillage.

3. Analyse SkinIA

SkinIA, un logiciel qui utilise l’intelligence artificielle et l’applique à l’univers des dermocosmétiques a été développé par les laboratoires québécois OMY (fondé par 2 jeunes Québécoises) en collaboration avec des dermatologues. Il fait l'analyse 3D de notre peau en moins de 5 minutes pour proposer une routine beauté adaptée.

4. FOREO

Le UFO 2 de FOREO, c’est le traitement de masque le plus complet du marché. Il agit comme un soin spa premium de 90 secondes à la maison grâce à la lumière LED à spectre complet qui régénère et améliore visiblement l’aspect de la peau.

Il y a aussi le BEAR, le gadget le plus récent produit de FOREO, un appareil de tonification faciale, utilisé avec un sérum, pour stimuler les muscles du visage et du cou.

5. Gua Sha

Un outil d’automassage, dont la création remonte à l’époque des empereurs chinois, qui détoxifie la peau, la lisse, la draine. Il s’utilise avec de l’huile ou pour faire pénétrer un sérum.