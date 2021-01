ENTREVUE - Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard nous parlent de leurs conférences sur le bonheur et le changement.

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard

Depuis février 2017, Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard présentent des conférences qui traitent de bonheur et de positivisme. Maintenant, le couple présente 2 conférences, Même nous on se tombe sur les nerfs... parfois et Commencer 2021 positivement où ils abordent le sujet du bonheur et de l’adaptation pour être heureux. Ils nous en parlent et nous partage également leurs défis du quotidien.