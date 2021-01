Météo : le week-end le plus froid de l'année se prépare

Ceux qui raffolent des sports de glisse seront servis : l'hiver est bel et bien installé au Québec!

La semaine dernière, tout le Québec recevait la première impressionnante bordée de neige de l'année. Maintenant qu'un épais tapis blanc recouvre le sol, les métrologues s'entendent pour dire que c'est au tour du froid de venir nous visiter.

« [Aujourd'hui], nous avons un répit du froid en attendant d'avoir le week-end le plus froid de l'année jusqu'à maintenant », a ajouté notre présentatrice météo, Stéphanie Villeneuve.

Selon elle, le ciel se dégagera, ce qui empêchera la chaleur de rester près du sol. Même si les valeurs seront à la baisse pour les prochains jours, les Québécois pourront profiter d'une belle séquence ensoleillée.

Selon Environnement Canada, à Montréal, les températures oscilleront autour de -10°C pour le week-end. Un dégagement est à prévoir samedi après-midi. Le soleil sera généreux jusqu'à mardi.

À Québec, il faudra patienter jusqu'à lundi avant de voir le soleil se pointer le bout du nez. Des flocons sont d'ailleurs à prévoir dans la journée de vendredi et de samedi.

Sur la côte

Ce week-end, les régions plus à l'est du Québec pourraient y goûter. Un système dépressionnaire, qui passera par la Côte-Nord et la Gaspésie, s'amènera sur Terre-Neuve samedi après-midi. De 10 à 20 centimètres de neige sont attendus dans ce secteur, en plus des vents importants.