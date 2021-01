Voici les 5 meilleurs exercices pour retrouver la forme physique, selon l'Université Harvard

Après une longue période d'arrêt, il peut être difficile de trouver la motivation de bouger à nouveau. Peu importe votre âge ou votre état physique, ces activités font partie des meilleures exercices que vous puissiez faire pour vous remettre en forme, selon l'Université Harvard.

Si vous recommence à faire de l'exercice physique, il est d'autant plus important de trouver une activité que vous aimez pour pouvoir rester motivé. Si l'idée de vous enfermer dans une salle d'entraînement vous répugne, d'autres options intéressantes s'offrent à vous.

Le simple fait de bouger permet non seulement de garder un poids santé, mais aussi d'améliorer votre flexibilité, votre équilibre, de renforcir vos os, de protéger vos articulations et de diminuer vos risques vis-à-vis toute forme de maladie.

5 meilleurs exercices pour retrouver la forme physique :

1. La natation

La natation est un des meilleurs entraînements qui soient! Selon le Dr I-Min Lee, professeur de médecine à la Harvard Medical School, la natation est un excellent sport pour les personnes qui souffrent d'arthrite parce que l'eau permet de supporter le poids du corps. Des recherches ont aussi démontré que ce sport permet d'améliorer l'état mental et l'humeur.

2. Le tai-chi

Les experts recommandent le tai-chi à tous ceux qui souhaitent retrouver leur forme physique, tout en douceur. Cette forme d'art martial chinois est particulièrement bonne pour les personnes âgées puisqu'elle marie les mouvements lents et la relaxation. Plusieurs niveaux sont offerts, ce qui permet à tout le monde de s'y mettre.

3. La musculation

Si vous recommencez l'entraînement, il est conseillé de se tourner vers un entraîneur personnel, qui vous fournira un programme de musculation adapté. Selon l'Université Harvard, il est préférable de commencer avec des poids légers, soit une ou deux livres, et d'augmenter graduellement au cours des semaines à venir.

4. La marche

La marche est certainement la façon la plus simple, mais la plus efficace, de se remettre en forme. Il a été démontré que cette activité peut vous aider à rester en forme, à améliorer votre taux de cholestérol, à renforcer vos os, à contrôler votre tension artérielle et à améliorer votre humeur. Vous pouvez commencer à marcher de 10 à 15 minutes à la fois et augmenter graduellement la durée et l'intensité.

5. Les exercices de Kegel

Les exercices de Kegel permettent de renforcir les muscles du plancher pelvien, responsables de soutenir la vessie. Des muscles forts et solides du plancher pelvien peuvent grandement contribuer à prévenir l'incontinence.