Les coups de cœur vins de cette semaine

1. Un élégant, droit, pur et aérien blanc du pays nantais !

Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2018

Clos de la Févrie - Domaine Haute Févrie

Loire - France

Code : 10516369

Prix : 20,20 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des fruits de mer en coquillage, un poisson à chair blanche...

Du beau muscadet en culture bio à si bon prix, ça ne court pas les «tablettes»! Ce blanc de la vallée de la Loire est bien «al dente», vigoureux, sec, vibrant, énergique et hyper rassasiant. C'est nerveux, un brin salin et tonifiant au possible en bouche. Vive le muscadet, vive le bon muscadet! J'oserais l'oublier encore 4 voir 5 ans en cave.

2. Un très étonnant «super toscan» à même pas 20 dollars le flacon!

IGT Toscana 2015

Moro - Montellori

Toscane - Italie

Code : 555219

Prix : 19,55 $

Disponibilités : 180 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,8 gramme

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : mijotez votre meilleure sauce à «spag» et utilisez-là sur une recette de cannellonis, de lasagne ou de tortellinis.

Les bijoux en bouteille sont nombreux en sol toscan et nous en avons un autre bon exemple avec cette jolie cuvée simplement baptisée, Moro. Le sangiovese domine l'assemblage qui est complété avec du cabernet sauvignon ainsi qu'une petite pointe de merlot. C'est facile, envoûtant, peu tannique et fort plaisant. Comme le produit a déjà près de 6 ans, je vous conseille de le déguster au courant des 2-3 années à venir.

3. Un gourmand, fourni, parfumé, dense et profond rouge sud-américain !

Malbec 2018

La Consulta - Catena

Mendoza - Argentine

Code : 13554715

Prix : 23 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : un bifteck de contre-filet de bœuf, des côtelettes d'agneau, des côtes levées bien juteuses...

La gamme entière des rouges de la notoire famille Catena est tout à fait recommandable. Le domaine possède des vignes dans certains des plus beaux terroirs argentins, des installations de vinification ultra-modernes mais aussi et surtout un savoir-faire vinicole plus que centenaire. Ce malbec est intense, goûteux, plein et fort expressif mais pas lourd ni massif pour autant. Les plus patients pourront l'oublier entre 8 et 10 ans dans la noirceur, la tranquillité et la fraicheur de leur cachette secrète.