Charles Kamoun à Star Académie : le coup de foudre de Lara Fabian passe au premier variété

Ce dimanche, lors de la deuxième partie du camp de sélection, les 30 aspirants Académiciens ont joué le tout pour le tout devant une partie du corps professoral, dans le but d'être parmi les 20 chanceux à passer à la prochaine étape: le premier variété diffusé le 14 février.





Pour s'y rendre, les 30 artistes ont offert une ultime performance devant une partie du corps professoral, soit la directrice de l’Académie, Lara Fabian, ainsi que les professeurs de voix et musique Gregory Charles, et de création musicale, Ariane Moffatt. Certains d'entre eux ont appris tout de suite en terminant leur performance qu'ils étaient choisis. Les autres ont dû patienter, le temps que les trois juges délibèrent à la fin de la journée, après avoir vu tout le monde.



Tous épatants chacun à leur manière, certains candidats sont venus, pour une raison ou une autre, toucher particulièrement les professeurs. Par exemple Annabel Orestre, 19 ans, dont on avait pu voir un extrait de sa performance plus tôt cette semaine et qui a réussi à faire verser quelques larmes à Lara, Gregory et Ariane.





De son côté, Lara Fabian a eu un «coup de foudre» pour l'un des aspirants Académiciens en particulier: Charles Kamoun, 27 ans.

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes



En effet, la directrice de l'Académie a été touchée droit au coeur par la sincérité et l'intensité de l'interprétation de celui qui est originaire de Québec alors qu'il chantait la pièce Impossible de Shontelle.

Capture d'écran



«Je crois que ce que tu as, surtout, c'est quelque chose dont on a tous besoin en ce moment sur cette planète. C'est que tu as une faculté à communiquer ce qui te fait mal, non pas pour alourdir les autres, mais pour éveiller les autres», lui a-t-elle souligné à la suite de sa performance.



Même s'il n'a pas eu le laissez-passer vers le premier variété tout de suite après son audition, son nom est tout de même sorti lors des délibérations finales, alors que Lara Fabian l'a qualifié comme étant son «coup de foudre».

Capture d'écran





Finalement, Charles a réussi à se tailler une place parmi les 20 candidats qui participeront au premier variété, le 14 février prochain!



Fera-t-il partie des 15 chanceux à entrer à l'Académie? À suivre!



Pour ce qui est des 10 artistes qui n'ont pas été sélectionnés, ils auront la chance de réaliser une toute dernière audition pour tenter de charmer le public. Celles-ci se retrouvent sur les réseaux sociaux et en ligne.

Du dimanche 24 janvier à 20h au jeudi 28 janvier à 23h59, rendez-vous sur le site de tvaplus.ca pour voter. 2 heureux élus seront par la suite invités au variété du 14 février où un total de 22 candidats vont se battre pour les 15 places à l'Académie.