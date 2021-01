ENTREVUE: Véronic DiCaire dans Drôles de Véronic

ENTREVUE - Véronic DiCaire nous a transporté ses imitations sur les scènes de Las Vegas et Paris. Pour notre plus grand plaisir, c’est maintenant à TVA qu’on va pouvoir apprécier l’étendue de son talent dans l'émission Drôles de Véronic.

Véronic DiCaire dans Drôles de Véronic

En compagnie d’une cohorte de comédiens, Véronic DiCaire s’amuse à caricaturer, parodier et à jouer, toujours avec amour et humour dans Drôles de Véronic. Aux sketchs et parodies vont s’ajouter de nombreux personnages créés de toute pièce et inspirés du quotidien, de l’actualité et du showbiz d’ici et d’ailleurs.

Voyez Drôles de Véronic, le mercredi 21h30, à TVA et à TVA+.