NUTRITION - 2021 a été déclarée «année internationale des fruits et des légumes» par les Nations Unies. Une belle occasion de parler de l’importance du rôle des fruits et légumes. Isabelle Huot nous donne des trucs pour rencontrer les portions recommandées par les experts en nutrition.

Faire le plein de vitamines

C'est bien connu, les fruits & légumes sont importants pour la santé. Leurs valeurs nutritives en font de précieux alliés pour prévenir les maladies chroniques et renforcer notre système immunitaire.

Les végétaux : pourquoi sont-ils si importants?

Une grande étude rapporte que consommer 7,5-10 portions par jour de fruits et légumes réduit le risque de cancer (14%), de MCV (28%), d’AVC (33%) et de mortalité toutes causes (31%). [SOURCE : Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies Int J Epidemiol. 2017 Jun; 46(3): 1029–1056.]

Pas encore convaincu? Voici 5 raisons de plus de faire le plein de fruits et légumes

1. On encourage nos producteurs maraîchers

En optant pour les végétaux cultivés au Québec, on encourage notre économie locale. L’autonomie alimentaire est valorisée plus que jamais. En hiver, on se tourne vers les légumes racines et on découvre aussi les cultures de serre (concombre, tomates, fraises, poivrons, laitue) qui nous permettent d’ajouter de la variété.

2. Leur faible densité énergétique

Les fruits et légumes affichent une faible densité énergétique et contiennent peu de calories au gramme. Ils sont indispensables dans les démarches santé ou de perte de poids.

3. Leur contenu riche en fibres

Les fibres favorisent la régularité intestinale et la satiété. Les microorganismes présents dans notre flore intestinale les adorent!

4. Leurs vitamines

Les fruits et les légumes renferment plusieurs types de vitamines, de minéraux et de composantes phytochimiques.

5. Leurs couleurs vives

Ils enjolivent nos assiettes avec leurs belles couleurs.

Consommons-nous suffisamment de fruits & légumes?

Non! Selon les dernières statistiques (2017), seulement 35% des Québécois et 29% des Canadiens de 12 ans et plus consomment le nombre minimum suggéré de 5 portions de fruits et légumes par jour. [Source : Association québécoise de la distribution de fruits et légumes]

La bonne nouvelle: En 2021, 41% des Canadiens ont l’intention d’augmenter leur consommation de fruits et légumes, selon un récent sondage!

Isabelle Huot nous propose quelques trucs pour en intégrer plus à notre alimentation:

7 astuces pour consommer plus de fruits et légumes