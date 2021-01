« Think Positive » : Faire en sorte que les affirmations positives marchent pour toi

Salut bonjour présente une série de chroniques web « Transforme ta destinée », réalisée par Marie-Eve Fortier*.

Te rappelles-tu du Oprah Show ? Perso, je n’en manquais pratiquement pas un. Je me rappelle d’une invitée qui m’a profondément marquée à l’époque: Louise Hay. C’était la papesse des affirmations positives. Une femme exceptionnelle. C’est elle qui a ouvert les esprits à l’effet qu’en implantant des affirmations positives quotidiennement, on semait les graines de la manifestation de nos désirs. Quand je ne file pas, je vais sur YouTube et je me claque une vidéo de Louise Hay. Sa voix, son calme m’apaisent automatiquement. Je t’ai d’ailleurs mis quelques-uns de ses vidéos à la fin de cette chronique. Je t’invite à les visionner et à répéter les affirmations qu’elle propose, tu vas voir, ta vie va changer...positivement selon tes désirs et tes aspirations. Pour vrai, ça marche.

MAIS POUR QUE ÇA MARCHE, PRÉPARE-TOI !

Quand tu veux te mettre en forme, tu entraînes ton corps, right ? C’est la même chose avec les affirmations positives. Faut que tu entraînes ton esprit, car le pire ennemi pour faire ombrage à tes affirmations, c’est la dureté de ton mental (salut à Bob des Boys II). Pour chaque affirmation positive que tu dis, généralement, sans t’en rendre compte, tu vas, tripler, quadrupler les affirmations qui vont venir contredire ton souhait, sans même que tu en aies conscience.

Je te donne un exemple. Tu veux avoir plus d’argent dans ton compte de banque.

Tu as beau exécuter tes affirmations sur le fait que tu génères déjà l’abondance financière (important de toujours faire ses affirmations en utilisant le présent comme temps de verbe, comme si ce que tu veux avait lieu maintenant), mais si tu passes ta journée à émettre des pensées du type : « je suis pauvre, je dois faire plus d’argent, je ne sais pas comment je pourrai me payer cela, je n’ai pas assez d’argent dans mon compte de banque, je ne fais pas assez d’argent, les autres font plus d’argent que moi », bref, tu émets des intentions qui partent du manque, oublie ça, tu y arriveras jamais. Implanter des affirmations positives, ça demande un travail de vigilance constante de tes pensées. Puis sa demande du temps. Ce n’est pas magique. Tu plantes une graine dans ton inconscient. Tu ne peux pas avoir l’attente qu’elle pousse en quelques jours. Pas évident pour les tempéraments impatients au début, mais plus tu t’y entraînes, plus ça devient facile et efficace.

TON PROGRAMME PRÉPARATOIRE D’ENTRAÎNEMENT

Ce n’est pas que je crois aux recettes, mais il y a un processus à suivre si tu veux avoir des résultats. C’est comme une marche à suivre en parallèle de tes affirmations :

1) Reste toujours dans la confiance. Garde ta conviction que ce que tu demandes va arriver. Tu possèdes la foi et tu ressens l’espoir. C’est comme le point de départ de ta manifestation. Si t’as pas ça, les chances que tes affirmations se concrétisent sont bien minces

2) Chaque mot et pensée ont un impact dans ta vie. Il faut apprendre à s’en détacher en devenant spectateur de tes pensées. Entraîne-toi en te posant les questions suivantes : qu’est-ce que je pense ? Est-ce que cette pensée m’aide ? Est-ce que cette pensée va aider quelqu’un ? Si tu constates que c’est négatif, laisse la pensée passer et ne t’y accroche pas. Ça va t’aider à prendre conscience du nombre de pensées que tu génères qui ne sont en fait que de la pollution mentale.

3) Réévalue tes croyances. Une croyance, ce n’est qu’une pensée que l’on se répète. Et une pensée n’est qu’une création. Ce qui ne te sert pas, tu laisses aller. Quand tu as compris que tu crées ta réalité, que les autres ne font que projeter leur réalité sur toi, je t’assure tu deviens plus légère. Concentre-toi sur des pensées qui te portent vers ton intention et ne mettent pas un frein à ce que tu désires.

4) Aime-toi, toi-même. Tu es ton pire ennemi. Tu es la seule personne qui te fait ombrage. Si tu ne crois pas en toi, qui va le faire ? C’est toi le créateur. Louise Hay suggère de se regarder dans le miroir tous les jours et se répéter : je t’aime. Je t’aime vraiment beaucoup. Je m’aime. Je m’aime vraiment beaucoup. L’amour de soi est le point de départ de toute création. Si tu ne t’aimes pas, tu ne crois pas en toi, car tu crois que tu ne mérites pas ce que tu demandes, tu mets un filtre à tes affirmations. C’est ça qu’il faut enrayer, le manque d’amour que tu as envers toi-même. On reprogramme donc le coco pour revenir à sa programmation initiale. Un bébé nait aimant. Il s’aime. C’est le regard d’autrui qui lui fait perdre confiance qu’il en vaut la peine. Tu en vaux la peine, crois-moi.

5) Sois ouverte aux changements. Si tu résistes aux choses, comment veux-tu que ça vienne à toi ? Ouvre les bras à tout ce qui se présente. Il y a un chemin avant d’arriver à la destination. Profite du chemin.

6) Tu es unique. Chacun a son chemin, vit des choses qui sont en lien avec son chemin. Deux chemins ne se comparent pas. C’est comme si tu faisais la comparaison entre la rue René-Lévesque et la rue St-Denis. Ils ne sont pas dans la même orientation donc ne mènent pas à la même place, ne donnent pas accès aux mêmes commerces. C’est la même chose avec la vie de chacun. On ne va pas à la même place ni n’offrons les mêmes choses. La comparaison ne sert à rien. Je te répète, tu es unique. Point à la ligne.

7) Sois dans le plaisir. Créer, c’est le fun. C’est dans ce Mindset là que tu dois être. Les gens qui ont du plaisir, on a tendance à vouloir rechercher leur compagnie. C’est la même chose pour les vibrations. Plus tu as du plaisir dans le processus, plus les vibrations vont chercher ta compagnie et la matérialisation de tes désirs va s’accélérer.

L’ART DE FAIRE DES AFFIRMATIONS

Il n’y a pas trente-six façons de faire des affirmations. La recette est simple : verbe au temps présent (pas je voudrais ou je veux, mais je suis, je possède, j’attire), ta pensée doit être claire (pas de pollution mentale), idéalement y associer une émotion et la ressentir au moment où tu fais tes affirmations puis agir comme si c’était déjà arrivé. Ce que tu affirmes est déjà matérialisé, même si tu ne le vois pas encore, Ça existe au niveau vibratoire. C’est pour cela que tu dois déjà l’incarner dès le moment où tu fais ta demande.

C’est juste ça. Tu le fais à tous les jours pendant quelques semaines et tu lâches-prise ensuite, tu passes à autre chose sans y repenser. Tu vas voir tranquillement les synchronicités apparaître en lien avec tes phrases. C’est la première étape de la loi de l’attraction. Je te reparle de cette fascinante loi et de son pouvoir dans ma prochaine chronique.

En attendant, merci d’exister !

Quelques suggestions d’affirmations qui pourraient t’inspirer :

Je suis formidable

Mon projet est un succès

Mon compte en banque est rempli d’argent

Je prends ma vie en mains

Je suis calme

Je dors bien

Je suis en santé

J’accepte tout ce qui se présente à moi

Chaque jour est plus facile

Je mérite ce qui a de mieux et je l’accepte

Je reconnais mon corps comme mon allié

Chaque expérience m’apporte un enseignement

Je gagne bien ma vie et j’ai un travail qui me plaît

Je suis en relation avec un homme qui me respecte et m’élève

Suggestions vidéos de Marie-Eve :

*Marie-Eve Fortier travaille dans le domaine des médias depuis plus de 20 ans. Elle est l’auteur du livre Transforme ta destinée, tout ce qu’il faut comprendre pour passer à l’action. Grâce à ses dons de voyance et ses connaissances du monde de l’invisible, elle accompagne les gens dans leur chemin afin qu’ils comprennent ce qui les bloquent et accèdent à toutes leurs possibilités.