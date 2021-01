Un petit loft au décor branché

Ce loft au look moderne tire son look personnalisé d’un savant mélange de couleurs, de textures, de meubles et d’objets uniques déclinés sur une toile de fond noir et blanc.

Ce petit loft posé au-dessus d’un garage a été conçu par Tara Marshall et Meghan Bannon, de la firme de design Fort Architecture. La propriétaire voulait un endroit où réunir ses collections d’œuvres d’art et d’objets déco, mais qui lui servirait également de pratique pied-à-terre à l’écart de l’agitation de sa maison principale, située à quelques pas.

La solution? Aménager un appartement dont le rôle serait de mettre de l’avant des créations artistiques dans un décor propice à la détente, idéal pour refaire le plein d’énergie.

Les designers ont donc travaillé à trouver l’équilibre parfait entre esthétique et confort, tout en s’inspirant des principales tendances de l’année en matière d’aménagement intérieur. L’espace est ainsi devenu personnel, moderne dans l’esprit et dans la forme. Plus tard, le loft pourra facilement être converti en logement avec une chambre à coucher.

Aménagement Tara Marshall et Meghan Bannon, designers, Fort Architecture • Construction Rawlyk Developments

Le salon

«La propriétaire a des goûts raffinés en matière de design, dit Tara Marshall. Avec elle, nous avons sélectionné des meubles qui correspondent à sa personnalité et contribuent à mettre en valeur ses œuvres d’art et ses nombreux objets rapportés de voyages.

Comme nous nous sommes entendues dès le départ pour une coloration murale noire et blanche, classique et sobre, nous avons pu introduire librement des touches de couleur inspirées des tendances actuelles, comme le rose, le bleu et le bourgogne. Nous n’avons pas hésité à marier les éléments haut de gamme comme le canapé Minotti avec des pièces bas de gamme, précise Meghan.

Plusieurs poteries viennent du marché aux puces, et l’étagère a été achetée dans une quincaillerie. En associant des trouvailles de magasins à grande surface à des objets d’exception acquis dans des boutiques spécialisées, le décor paraît plus authentique», explique la designer.

Le coin lecture

Meublé d’un confortable fauteuil club en cuir patiné, cet espace adjacent au salon est le préféré de la proprio. Ici, tous les murs sont noirs, créant une atmosphère feutrée, hors du temps. «Trop de gens craignent encore d’utiliser des couleurs foncées», dit Meghan.

Au sol, derrière la petite table d’appoint en marbre, un tableau simplement appuyé contre le mur. «C’est une pratique courante pour la proprio, qui aime pouvoir changer les objets de place facilement au gré de ses envies», précise la designer.

La cuisine

Un bel exemple de minimalisme fonctionnel: les designers ont réussi à aménager une cuisine sur un seul pan de mur sans devoir sacrifier quoi que ce soit des essentiels de cette pièce.

Le module de rangement sur mesure dissimule le frigo et le garde-manger, et le comptoir intégrant un évier double et une cuisinière comporte de grands tiroirs pour les casseroles et les petits électros.

Dans l’étagère réservée à la vaisselle, on a pris soin de ménager une niche et d’ajouter deux portes en verre givré pour éviter de produire un effet trop massif. L’ensemble est chic et pratique.

La salle de bains

L’occupante ne tenait pas à avoir une immense salle de bains parce que son loft n’est qu’un lieu de passage occasionnel. On a donc réservé aux toilettes un tout petit espace que l’on a équipé d’un meuble-lavabo peu profond, d’une pharmacie encastrée et d’une douche vitrée.

Sur le plan de l’esthétique, l’endroit est tout de même à la hauteur du reste du loft grâce au luminaire moderne et au carrelage: le même motif se retrouve sur le sol et les murs, mais en formats différents; ce mariage astucieux apporte du dynamisme et de la personnalité à la pièce.

