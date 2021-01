Depuis plusieurs mois déjà, notre maison est notre refuge dans lequel on passe énormément de temps à travailler, s’entrainer, se divertir, cuisiner et dormir.

Il est donc primordial de s’y sentir bien et confortable.

Si ce n’est pas tout à fait le cas pour vous, pas de panique, il existe quelques astuces pour y arriver. Il suffit d’y aller à son rythme, une étape à la fois.

Voici donc 5 astuces pour «rafraichir« sa maison et commencer l’année du bon pied:

1. Une couche de peinture neuve

Une pièce peut changer du tout au tout grâce à une couche de peinture neuve. En plus d’occuper vos week-ends, votre projet peinture peut vous permettre d’enfin oser une couleur sur un mur en particulier ou pour une pièce au complet. Sinon, les teintes plus neutres sont toujours très tendance.

2. Réorganiser son espace bureau

Puisque c’est à votre bureau de maison que vous passez définitivement le plus clair de votre temps depuis quelque mois, il est important de ben l’organiser pour le rendre agréable et attrayant. Videz tout, nettoyez bien les tiroirs, les tablettes et les surfaces puis replacer chaque item en prenant soin de vous débarrasser de ce dont vous n’avez pas besoin. Profitez de ce ménage pour changer un peu la décoration avec des nouvelles photos et illustrations par exemple.

3. Acheter des plantes vertes

Les plantes vertes ont non seulement le pouvoir de nous remonter le moral, surtout en hiver, mais aussi elles sont la décoration parfaite pour illuminer une pièce. Optez pour des plantes qui ont la capacité de purifier l’air de votre maison.

4. S’attaquer à l’encombrement

Toutes les maisons ont des points chauds en matière d’encombrement. Que ce soit l’étagère des produits de beauté dans la salle de bain, le tiroir «fourre-tout» dans la cuisine, la zone mitaines-tuques-foulards-alouettes dans l’entrée, personne n’y échappe. Faites une liste des endroits du genre qui vous dérange et réorganisez un endroit à la fois par semaine. Pensez à acheter des jolis paniers, pour dissimuler les items que vous ne voulez pas voir nécessairement.

5. Utiliser ce qui traine dans le garde-manger

Les derniers mois ont été remplis d’incertitude alors il est assez normal si vous avez acheté plus que pas assez par crainte d’en manquer. Par contre, il y a de bonnes chances que vos armoires et votre garde-manger débordent à force d’acheter en gros. Avant de faire votre prochaine liste d’épicerie, nettoyez votre garde-manger et vos armoires afin de savoir exactement ce que vous avez déjà et faites un menu en fonction de ces items. Vous devriez appliquer cette astuce une fois par mois. En plus de faire des économies, vous éviterez le gaspillage et la perte de contrôle dans vos armoires de cuisine.