3 savoureuses bouteilles à moins de 25 $

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un irrésistible et fort séduisant blanc sud-africain

Old Vine Chenin Blanc 2020

Kloof Street - Mullineux

Swartland - Afrique du Sud

Code : 12889409

Prix : 22,65 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : les plats en pâte feuilletée, les poissons à chair blanche, mais également les recettes à base de volaille en sauce blanche...

Voici ce qui est assurément un des plus réussis chenin blanc (hors Loire), sous la barre des 25 $, que nous avons dégusté à ce jour. Vous voulez des courbes élancées, de la rondeur, du volume, une texture onctueuse et pénétrante? Vous l'aurez car tout est là! Ce blanc d'Afrique du Sud rend un brillant hommage à cette superbe variété de raisins, qui malheureusement, est parfois capable du meilleur comme du pire. Ses parfums sont enivrants et son gustatif est aussi caressant qu'une une infusion de thé vert. Impeccable dès maintenant ou lors des 3 à 4 années à venir.

2- Un juteux, sudiste et généreux rouge du Sud de la France

Côtes Catalanes 2019

Domaine de Majas

Roussillon - France

Code : 13105910

Prix : 20,15 $

Disponibilités : 10 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des abats comme des rognons, du foie de gros gibiers à poil, des gésiers de volailles ou même des ris de veau braisés...

Le Carignan et le grenache se retrouvent à part égal dans cette cuvée dont les vignes sont issues d'une culture biologique. On y hume un produit «vrai», pur, authentique, primaire, qui est fait sans intrant chimique ni esbroufe technologie qui maquille inutilement le vin. Un rouge qui nous prouve que la gourmandise et la digestibilité peuvent se retrouver sous le même bouchon. Dégustez-le dès maintenant ou au courant des 3 années suivant son achat.

3- Une parfumée et détaillée cuvée espagnole ayant plus de 10 ans derrière la cravate

Rioja Reserva 2010

La Tercera - Vinos del Atlantico

La Rioja - Espagne

Code : 12747216

Prix : 24,40 $

Disponibilités : 165 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,9 gramme

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : Un pot-au-feu maison à la marmite...

Vous êtes nombreux à me demander des suggestions de vins de plus vieux millésimes, de produits plus évolués, des cuvées plus âgées. Alors, voici pour vous un rouge de la Rioja qui a tout près de 11 ans ! Est-ce qu'il est à bout de souffle et fatigué pour autant ? Pas du tout ! Il se déguste à merveille dès maintenant et il offre un étonnant bouquet de cuir, de mine de crayon de plomb, de feuilles mortes ainsi que de boite à cigares. Ne l'oubliez pas plus de 3 ou 4 ans dans votre cellier pour éviter les déceptions.