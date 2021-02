ENTREVUE - Jérémy Demay nous parle du Programme Vivant, qui vise à aider ses participants à accéder à une vie plus épanouie.

L’humoriste Jérémy Demay a toujours eu à cœur de nous motiver et de nous aider à faire face aux obstacles de la vie. Il lance d’ailleurs, en partenariat avec Chantal Lacroix, un programme web intitulé Vivant qui nous permet de bénéficier des conseils d’experts en la matière. Chantal et Jérémy iront à la rencontre de spécialistes et de professionnels dans leur domaine. Coach de vie, préparateur mental, psychologue, professeur de méditation, médiateur/formateur en communication non-violente, naturopathe, coach en PNL et conférenciers mettront leur expertise au service des participants pour aider les participants.