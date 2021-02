C’est le temps de jouer (sérieusement), avec Gregory Charles - Gregory déboulonne le mythe comme quoi les jeux vidéo sont néfastes. Au contraire, selon plusieurs études, ils peuvent être bénéfiques à notre santé mentale.

10 jeux vidéo bons pour le cerveau

À voir aussi: C'est le temps de tester nos connaissances

Un simulateur de pêche en ligne réaliste et unique à la première personne réalisé par des pêcheurs passionnés et pour des pêcheurs. Choisissez l’équipement de pêche, attrapez les poissons, explorez le monde et améliorez vos compétences dans de très nombreux lieux de pêche et à tout moment avec vos amis!

S’adresse à un jeune public curieux de découvrir la Grande Guerre. Permet au joueur de s’immerger dans la Première Guerre mondiale. La question que l’on se pose ici est «Quelle aurait été ma vie il y a 100 ans?»

Ce serious game propose de littéralement se plonger à cette époque pour apprendre comment se déroulait la vie entre les murs de ces fortifications.

Nous propose de vivre les différentes phases de l’évolution naturelle. En produisant des ressources, débloquez petit à petit de nouvelles bactéries, virus (et oui, encore eux...), puis les dinosaures, animaux, humains, et bien d'autres encore.

Le jeu qui vous fait découvrir et comprendre l'art contemporain (gratuit)

Développé par Game in Society et Bright sur commande du Centre Pompidou. Prisme7 propose ainsi de découvrir sept niveaux de jeu et d’interagir avec 40 œuvres majeures de la plus grande collection d’art moderne et contemporain d’Europe.

Le jeu les chasseurs-cueilleurs simule le mode de vie d'une population qui tire sa subsistance de la chasse, de la pêche et de la cueillette.

La caverne est une ressource interactive qui vise l’apprentissage de l’argumentation pour les cours de philosophie au collégial. Inspiré de la célèbre allégorie de Platon, le jeu se déroule dans une caverne imaginaire. La joueuse ou le joueur y incarne un personnage qui, pour se libérer de ses chaines, doit sortir de la caverne. Le jeu comprend neuf activités, les énigmes, que l'on réalise en suivant un parcours.

Un jeu sérieux destiné à toute personne souhaitant se sensibiliser aux compétences informationnelles et à la problématique de la manipulation d’information.

Un bon jeu ne se démode jamais, c’est vrai pour les jeux vidéo, c’est vrai également pour les jeux de société. RISK : Global Domination vous permet justement de combiner ces deux univers, et de jouer, seul ou en coopération, à l’un des pères de tous les jeux de stratégie sur plateau.