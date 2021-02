MIEUX-ÊTRE - Avez-vous envie de crier « Au secours, mon corps! » depuis que vous êtes en télétravail? C’est normal, on bouge pas mal moins qu’avant. Juste le fait de ne plus se déplacer pour aller au bureau et d’être souvent moins bien installé à la maison peut vous faire sentir quelques décennies plus vieux que vous ne l’êtes! Geneviève Guérard nous partage des trucs et outils pour vous aider à vous sentir mieux.

Des astuces pour bouger dans notre quotidien de télétravailleur

À voir aussi: De bonnes habitudes à mettre en place en télétravail

Oui, on voit la lumière au bout du tunnel, mais elle est encore loin. Et même si le télétravail comporte de grands avantages, on se retrouve quand même physiquement installé dans des conditions qui mettent à l’épreuve notre dos, nos hanches, notre bassin...

depuis le mois de mars dernier (ça va bientôt faire un an!), on passe plusieurs heures consécutives en position assise (bien plus qu’on ne le faisait avant) et là, on commence à ressentir des tensions musculaires, une baisse d’énergie, tant physique que mentale. L’activité physique (même de petits exercices tout simples, faits à la maison ou en plein air, genre la raquette) peut être fort utile.

Des exercices faciles et efficaces

Il existe beaucoup d’objets pour nous aider à éviter les douleurs musculo-squelettiques: des chaises ergonomiques, des bureaux qui permettent de travailler debout, des ceintures d’épaules qui ramènent les omoplates pour vous empêcher de vous arrondir vers l’avant, les ballons qui forcent à se tenir plus droit, etc. On trouve même des bouteilles d’eau avec des marqueurs de temps pour se rappeler de boire notre quantité d'eau recommandée tout au long de la journée. Mais une solution très efficace est de vous discipliner à prendre quelques petites poses ici et là dans la journée pour réveiller votre colonne vertébrale et dégourdir vos jambes. En voici quelques uns (voir vidéo pour démonstrations):

Si vous avez 5 minutes

Ange au mur

Cactus au mur

Serviette derrière la nuque

Si vous avez 10 minutes, ajoutez

Passer la « soie dentaire » pour les épaules avec un bas nylon ou un bas qui peut s’étirer

Bananasana au sol

Si vous avez 15 minutes, ajoutez, au sol

Serviette roulée sous le bassin pour étirer une hanche à la fois

Twist de côté avec serviette entre les genoux

Faire « comme si »

Comme nous n’avons plus à nous déplacer, il faut quand même faire « comme si », c’est-à-dire, faire de l’exercice quand la journée de travail se termine, pour marquer une pause psychologique aussi entre le boulot et le souper ou la détente.

Allez enfiler du mou, ou du plus mou encore, et faites quelque chose qui va faire battre votre cœur 15 minutes au moins. Faire un peu de cardio a des effets majeurs sur la santé globale.

Si jogger ou marcher dehors rapidement n’est pas votre fort, il y a des applications toute simples pour vous inciter à bouger.

L’aide de la technologie

Pourquoi ne pas utiliser une application mobile pour intégrer l’activité physique dans votre quotidien? Nos articulations ont besoin de mouvement pour rester en bonne santé.

En voici quelques-unes qui sont gratuites et disponibles pour iOS et Android :