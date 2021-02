MODE ET BEAUTÉ - Parce qu'en 2020, on a remis beaucoup de choses en question, en 2021, les habitudes seront réinventées. Les normes seront redéfinies. 2021 ne sera pas une remise à zéro, mais une renaissance. Voici les tendances mode et beauté que cette année nous réserve.

7 tendances mode et beauté de 2021

1. Les couleurs Pantone

Ce sont plusieurs différents facteurs qui déterminent les tendances (comme une série télé, l’influence d’un artiste...), mais bien souvent, c’est le pouls d’une société. Comme la pandémie a touché le monde entier, on pourrait dire que Pantone avait vu juste avec le choix du bleu classique, une teinte rassurante, comme couleur de 2020. Parce que qui n’a pas eu besoin de réconfort pendant cette année assombrie par la pandémie?

Puisqu’on ne sait pas encore assurément de quoi sera faite 2021, cette année, Pantone a choisi deux couleurs qu’a priori tout oppose: Ultimate Grey, un gris neutre, une tonalité forte, solide, faite pour durer, comme le granite (Dieu sait combien on a besoin d’être solide en ce moment) et Illuminating, un jaune éclatant, un clin d’oeil au soleil qui nous sort de cette année noire avec un peu d’espoir et de lumière!

2. Athflow est le nouvel athleisure

La tendance de l’athflow, c’est le contraction de «athleisure» et «flow», donc tenue de sport ou de loisir, facile et agréable à porter. En fait, ce sont des vêtements mous avec une touche d’élégance. Du confort-chic.

C’est une tendance mode directement propulsée par le confinement et ça sera une thématique très populaire en 2021, surtout pour la génération Z.

Nos habitudes vestimentaires ont totalement changé et la mode est devenue synonyme de confort, confort, confort. Parmi les nouveaux indispensables:

Les pantalons fluides;

Les combinaisons décontractées;

Les tenues amples;

Les tailles élastiques.

3. Le cocooning est le nouveau casual

Dans le même esprit, mode et confort continueront de faire bon ménage. On adoptera davantage les châles, les doudounes, les chaussettes en grosse maille, les chemises en flanelle et les matières douces en 2021. Le confort est le maître-mot! À l’inverse, on constate même une baisse de ventes du côté des robes, des complets d’hommes et des cravates! Même chose du côté des chaussures. On délaisse les talons hauts pour des espadrilles ou une chaussure confortable, décontractée.

4. Le personnalisé est le nouveau prêt-à-porter

La tendance est à la personnalisation. Un concept que la génération Z pousse à son paroxysme en personnalisant toute sa garde-robe: peinture sur les jeans, coton-ouatés à capuche personnalisés, de la broderie sur les vêtements (les activités manuelles seront très tendance en 2021), ajout de bijoux et de breloques faites maison... On ajoute sa petite touche personnelle sur tout, même son sac à main.

5. Le skinmalisme, ou routine minimaliste de la peau

Cette tendance d’une routine beauté simple et efficace est sans doute fortement influencée par le confinement et le port du masque. Cette routine minimaliste, on l’appelle aussi skip-care, car au lieu d’utiliser 10 produits, on élague tout ça pour en revenir à l’essentiel, donc moins de produits.

La recherche du terme «peau naturellement éclatante» a été multipliée par quatre comparé à 2019 sur Pinterest. On dit au revoir aux couches de fond de teint et de correcteurs en tous genres. Désormais, le teint idéal est naturel et se travaille grâce à une attention portée vers l’entretien de sa peau grâce à des produits, mais aussi à des exercices comme les massages faciaux et le «yoga du visage».

Cette recherche d’un retour aux fondamentaux de la beauté s’accompagne d’une vague de DIY puisque les soins pour la peau faits maison connaissent une augmentation de 110%. Les soins de la peau ont le vent dans les voiles et d’après Google, des mot-clics d’ingrédients comme «vitamine C», «acide hyaluronique» et rétinol» sont parmi les plus recherchés.

6. Le maquillage

Malgré tout, le maquillage n’est pas totalement oublié pour autant. Il se fait tout simplement plus discret, pour laisser la peau respirer et obtenir un résultat plus naturel. La recherche «maquillage naturel de tous les jours» a augmenté de 180 %.

On a commencé à le voir en raison du port du masque, l’emphase va être mise sur le regard. On le voit avec une hausse des ventes de mascara et de crayons pour les yeux.

Parallèlement à l’augmentation des recherches pour un look beauté plus naturel, on note l’émergence du maquillage indie, spécialement chez les générations plus jeunes comme les Z. Si le maquillage indie est tendance en 2021, c’est entre autres grâce l’influence directe de la série Euphoria, bien populaire chez les jeunes.

On parle d’un maquillage coloré, percutant, qui, bien souvent, se décline jusque sur les ongles. Ainsi, les recherches ont augmenté pour des «ongles originaux». Le maquillage devient un moyen d’expression qui vient contrebalancer avec la morosité ambiante.

7. Le parfum

Un des grands paradoxes de la pandémie, c’est qu’il y a une progression des ventes de parfums! Ça s’expliquerait par le fait que les gens veulent un semblant de normalité, de réconfort et vont l’intégrer dans leur routine parce que souvent, ça nous rappelle de bons moments.