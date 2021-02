SPCA : aidez-nous à trouver un foyer à ces deux adorables chiens

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.



En moyenne, les chats doivent patienter 9 jours et les chiens 16 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.



La SPCA ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, l'organisme cherche une famille à ces deux adorables chiens.



Voici les deux chiens coups de cœur de Salut Bonjour :

Cash, le chien qui ne vous veut que du bien

Cash est une adorable chienne de 6 ans qui se fait des amis partout où elle passe. Ce n’est pas pour rien qu’elle s’appelle Cash – sa mission semble consister à « enrichir » la vie de tout le monde avec sa présence affectueuse! Elle pourra habiter avec des enfants de 10 ans ou plus et éventuellement avec un autre chien. Les chats, par contre, c’est non pour cette gente dame.



Cash a tendance à japper quand elle voit des chiens dehors; la vie en appartement n’est donc pas pour elle. Puisqu’elle aime par-dessus tout être entourée de gens, elle a besoin d’une famille patiente qui l’aidera à s’habituer à rester seule graduellement. Elle vous remerciera avec sa joie de vivre quand vous ferez de belles marches ensemble et des séances de jeux craquantes.





Maki, le chien qui cherche une famille aimante

Maki, un petit chien de 7 ans, est aussi à la recherche de sa famille pour la vie. Si vous êtes calme, mais actif, habitez dans une maison tranquille et avez de l’expérience avec les chiens, Maki pourrait être un bon compagnon pour vous! Avec un peu de patience, vous deviendriez son meilleur ami et vous ferez plein d’activités ensemble (Maki est une boule d’énergie!).



Il n’est pas très à l’aise avec les inconnus, les enfants et les autres chiens, mais une fois attaché à vous, il vous sera très fidèle! Il est petit, mais comme sa voix porte, il sera mieux dans une maison que dans un appartement. Sa santé générale est bonne et il a même subi une dentisterie sous les bons soins de l’équipe vétérinaire de la SPCA.

Tout savoir sur les chiens d'âge mûr

Assurément, les chiots sont mignons, mais les chiens plus âgés sont aussi très attachants et ils espèrent tout autant trouver une famille pour la vie. Ces compagnons « d’expérience » ont beaucoup d’amour à offrir et attendent seulement qu’on leur donne une seconde chance!

Adopter un « museau gris », c’est s’engager dans une nouvelle aventure qui ne fera qu’enrichir votre quotidien... et le sien!

Pour adopter

Si vous êtes intéressé par Cash ou Maki, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si le profil du chien désiré se trouve toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Nous vous invitons aussi à consulter les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!