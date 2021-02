Une maison au look classique et urbain

Mariages inédits d’éléments classiques et tendance, punchs de couleur, motifs funky: cette maison n’a rien de convenu.

Pour aménager leur maison neuve située au centre-ville d’Oakville, en Ontario, les occupants ont fait appel à la designer Rebecca Hay. Leur souhait? Un look à la fois classique et urbain, pimenté de couleurs vibrantes et de motifs géométriques.

Rebecca a commencé par ajouter de la texture à la coquille vide qu’était alors la résidence en habillant généreusement les murs de panneaux et de moulures en MDF; ces boiseries, toutes peintes en blanc, ont immédiatement donné à l’espace l’aspect classique désiré par les proprios.

Avec en toile de fond une palette de noir, de doré et de blanc, la designer a ensuite aménagé chaque pièce de façon à y créer des points d’intérêt variés, qui frappent le regard. Papiers peints, luminaires, tapis, meubles ont été mis à contribution pour construire un décor riche en surprises, mais qui demeure élégant et harmonieux.

L'entrée

Mike Chajecki

Le miroir surdimensionné à cadre doré, la banquette en velours bleu capitonnée et le revêtement de sol en marbre à motifs géométriques forment une composition percutante. Le ton est donné.

Aménagement Rebecca Hay, designer, Rebecca Hay Designs • Banquette Elte MKT • Miroir Restoration Hardware

La cuisine

Mike Chajecki

«J’ai combiné des armoires foncées garnies de moulures à d’autres en chêne pâle pour créer un univers très contrasté», dit Rebecca. Mais l’élément qui attire le plus l’attention est sans contredit le marbre du dosseret et des comptoirs aux riches veinures grises, qui agit comme une véritable texture dans le décor.

Le petit coin-repas se compose d’une table en marbre vintage et de chaises en cuir. «Leur teinte caramel s’harmonise aux détails dorés qui ponctuent la pièce», souligne la designer.

Mike Chajecki

Comptoirs, dosseret et plancher Tuiles Olympia • Suspensions Universal Lighting • Tabourets Elte MKT • Table et chaises Decorum Decorative Finds • Peinture Raton Laveur 2126-20 (armoires) Benjamin Moore

Mike Chajecki

Le salon

Mike Chajecki

Ici, la géométrie est reine: les formes cubiques, cylindriques et hexagonales, mises en valeur par un aménagement parfaitement symétrique, modulent l’espace et lui apportent beaucoup de dynamisme.

«Pour réveiller la palette de couleurs sobres – blanc, noir et marine–, j’ai intégré des fauteuils et des coussins jaune moutarde, explique la designer. Il a suffi de cet ajout pour donner une petite “twist” fantaisiste à ce décor somme toute classique.»

Canapés, fauteuils, tables basses, tables d’appoint et tapis Elte MKT • Suspension et appliques Universal Lighting • Lampes de table Flow Decor • Rideaux sur mesure Rebecca Hay Designs

La salle à manger

Mike Chajecki

Comme la salle à manger est une pièce fermée, Rebecca a pu se permettre de créer un e et époustouflant sans risquer de trop trancher avec le reste du décor. Le plafond couvert d’un papier peint et le tapis ancien forment un écrin haut en couleur pour une table imposante en bois massif et laiton.

Au-dessus, non pas un, mais deux luminaires: «Oui, c’est plus spectaculaire, mais dans le cas d’une table aussi longue que celle-ci, c’est ce que je recommande pour avoir un éclairage efficace», précise la designer.

Table Restoration Hardware • Chaises Sunpan • Suspensions Matteo Lighting • Papier peint Anna French Kravet • Tapis ECARPETGALLERY • Rideaux sur mesure Rebecca Hay Designs • Bol Wyrth

La chambre principale

Mike Chajecki

Comme dans la salle à manger, Rebecca a posé un papier peint au plafond, mais cette fois, elle a opté pour une couleur neutre, le but étant de feutrer l’atmosphère. Même si le noir et le doré sont encore présents sur le mobilier, ce sont les tons doux, plus propices au repos, qui dominent l’espace.

L’épais tapis moucheté, la literie douillette et les tabourets couverts de fausse fourrure suggèrent le confort. Quelques touches de rose et de bleu apportent de la fraîcheur à l’ensemble.

Mike Chajecki

Lit et commode cb2.ca • Tables de chevet Sunpan • Lampes Flow Decor • Appliques Universal Lighting • Tabourets Elte MKT • Tapis Studio321b • Papier peint (au plafond) Threadcount

La salle de bains

Mike Chajecki

Toute vêtue de marbre, la salle de bains réserve la jolie surprise d’un papier peint ludique orné de poissons. En l’associant à un revêtement de sol à motifs d’hexagones, la designer a poussé l’audace encore plus loin.

«Cette fantaisie est contrebalancée par le reste de l’aménagement, classique et luxueux jusque dans les moindres détails. L’équilibre est atteint», conclut Rebecca.

Mike Chajecki

Revêtement de sol et comptoir en marbre Tuiles Olympia • Robinetterie Moen • Poignées du meuble-lavabo Shayne Fox Hardware • Papier peint Kravet Cole & Son