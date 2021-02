ENTREVUE - JiC fait le point sur son année 2020.

Jean-Charles Lajoie, passionné et passionnant

L’émission JiC de Jean-Charles Lajoie es diffusée à TVA Sports, de 17h à 19h à, du lundi au vendredi. On peut le lire dans le Journal de Montréal et de Québec le mardi et samedi et l’entendre à QUB Radio à 12h45 en semaine à l’émission de Benoit Dutrisac. Il nous parle des défis de son année 2020 et de ses projets à venir.