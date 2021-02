MIEUX-ÊTRE - Pourquoi sommes-nous autant accros aux chips, à la pizza et au chocolat? C’est dans la chimie qu’on peut trouver la réponse!

Pourquoi certains aliments créent-ils une dépendance?

Normand Voyer, chimiste et professeur à l’Université Laval, nous explique l'effet que certains aliments ont sur le cerveau. Il nous explique pourquoi la pizza, le chocolat et le chips semblent nous rendre accros et nous révèle l'aliment qui serait le plus aphrodisiaque.