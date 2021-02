4 délicieux produits sans alcool et un bon vin rouge pour sportifs de salon

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un riesling germanique qui est le meilleur «vin sans alcool» que nous avons goûté à ce jour

Riesling Sans Alcool

Eins Zwei Zero - Leitz

Rheinhessen - Allemagne

Code : 13477043

Prix : 12,50 $

Disponibilités : 140 bouteilles en ligne et ... succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Ce blanc est sans équivoque le «premier de classe» dans sa catégorie. Aucun autre «vin sans alcool» ne nous a offert autant de plaisir à ce jour. Un grand cépage noble, un terroir extraordinaire, un vigneron talentueux... Tout est là et rien ne cloche! Le produit parfait pour une futur maman ou pour votre Défi 28 jours sans alcool!

2- Un rosé espagnol désalcoolisé qui possède pas mal plus de vertu que de vice

Vin Rosé Désalcoolisé 2018

0,0 - Sangre de Toro

Espagne

Code : 14266934

Prix : 11,95 $

Disponibilités : ... succursales en province

Servir à 8-9 degrés Celsius

La notoire maison Torres possède un solide savoir-faire en ce qui a trait au processus de retirer l'alcool d'un vin. Après le tout à fait recommandable Natureo blanc, ils nous proposent ici le Sangre de Toro en version rosé à 0 % d'alcool. Un produit parfumé et pas trop sucré ayant des flaveurs de bonbons anglais. Servez-le assez frais.

3- Un cidre mousseux à 0,5 % d'alcool qui est tout à fait recommandable

Cidre Désalcoolisé Mousseux

Point 5 - Cidrerie du Minot

Hemmingford - Montérégie - Québec

Code : 12204078

Prix : 11,95 $

Disponibilités : 145 bouteilles en ligne et ... succursales en province

Servir à 6-7 degrés Celsius

Encore et toujours un des meilleurs produits sans alcool (ou presque car il y a ici un petit 0,5 %) qui est disponible sur nos tablettes en tout temps. On croit ici croquer dans une pomme juteuse et bien mûre. La famille Demoy de la Cidrerie du Minot fait un travail fabuleux depuis plus de 30 ans en Montérégie. Disons que celle-ci magnifie avec brio le fruit défendu d'Adam et Ève!

4- Une canette québécoise de Gin & Tonic sans alcool qui est pour le moins épatante

Gin & Tonic Sans Alcool

Brise-Glace - Distillerie Noroi

Saint-Hyacinthe - Montérégie - Québec

Code : 14404719

Prix : 8,80 $ pour 4 canettes de 355 ml

Disponibilités : 80 paquets de 4 en ligne et ... succursales en province

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Si tout comme moi, vous êtes un amoureux de gin québécois, vous devez gouter ce «prêt à boire» en canette fait à Saint-Hyacinthe! Cette cuvée Brise-Glace offre tonicité, vigueur et gourmandise. On peut ici presque croire à un «vrai» gin & tonic tellement le produit réussi.