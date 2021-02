8 astuces déco pour être bien dans son salon

On passe beaucoup de temps dans le salon. Pour plusieurs familles, c’est là que l’on se divertit en écoutant la télévision et en jouant à des jeux de société. C’est aussi à cet endroit où l’on se repose après une grosse journée de travail ou d’école et où l’on se colle entre amoureux une fois les enfants couchés.

Il est donc important de se sentir parfaitement à l’aise dans cette pièce multifonctionnelle.

Pour y arriver, voici 8 astuces déco bien simples pour être bien dans son salon :

1. Différentes sources lumineuses

Puisque cette pièce sert à plusieurs activités, il faut pouvoir ajuster la lumière. Il est donc important d’avoir différentes sources de lumière pour pouvoir bien s’accorder aux ambiances souhaitées.

Unsplash

2. Un espace bien aéré

Pour vous sentir bien il vous faut de l’espace. Non seulement il vous faut une pièce désencombrée mais également des meubles bas et pas imposants.

Unsplash

3. Des accessoires pour du confort

Coussins, jetés, tapis, lâchez-vous lousse sur les accessoires qui ajoutent du confort et de la texture. On n’en a jamais trop, surtout si vous aimez relaxer dans votre salon!

Unsplash

4. Une impression d’être habité

Bien sûr, il est important de garder son salon en ordre si l’on ne veut pas être stressé chaque fois qu’on y met les pieds. Toutefois, il est important aussi que la pièce semble habitée. On laisse donc des jetés sur le divan et les fauteuils, des magazines et livres sur la table de salon et pourquoi pas quelques jouets pour enfants à découvert. Le reste, on le range dans des paniers et bacs de rangements décoratifs!

Unsplash

5. Une source de chaleur

Si vous avez la chance d’avoir un foyer dans votre salon, utilisez-le! Il n’y a rien de plus reposant que de boire un bon café (ou du vin!) devant le foyer. Si vous n’avez pas de foyer, faites-le plein de chandelles et allumez-les!

Unsplash

6. De la verdure

Les plantes vertes sont une source de bien-être. Tout salon qui se respecte a besoin d’une belle plante dans un coin pour illuminer l’espace et purifier l’air tant qu’à y être.

Unsplash

7. Un coin lecture

Si la taille de votre salon vous le permet, aménager un coin lecture avec des coussins au sol ou une chaise suspendue entourée de bibliothèques où ranger vos plus beaux et meilleurs livres.

Unsplash

8. Un beau bouquet de fleurs fraiches

Les effets positifs sur le moral qu’apporte un bouquet de fleurs fraiches ont été démontrés plusieurs fois alors pourquoi s’en priver?

