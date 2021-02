Soupe-repas à l'escalope de veau panée

Une recette signée Geneviève Everell.

Pour plus d’informations, visitez : www.chefcookit.com

Portions : 2

Temps de préparation : 35 minutes

Ingrédients

2 escalopes de veau panée Famille Fontaine

1 cube de bouillon de légumes

1 gousse d’ail du Québec

1 morceau de gingembre

30 ml de pâte de tomate

15 ml de vinaigre de riz ou de vin

2 vermicelles de riz

80 g de champignons blancs

1⁄2 tête de brocoli

1 boîte de mais en grain

2 oignons verts

15 ml de sauce hoisin

15 ml de sauce chili douce

Préparation

1- Couper le brocoli en petits morceaux et les champignons en quartiers. Égoutter le maïs. Trancher finement l'oignon vert. Râper l'ail et le gingembre.

2- Chauffer un généreux filet d'huile dans une poêle à feu moyen-élevé. Cuire le brocoli et les champignons 6 à 7 minutes jusqu'à légère coloration. Saler et poivrer. Retirer de la poêle. Mettre la poêle de côté pour la cuisson du veau.

3- Amener une casserole d'eau à ébullition. Cuire les vermicelles 3 à 4 minutes. Égoutter. Les rincer.

4- Ajouter un filet d'huile, l'ail et le gingembre à la casserole à feu moyen-élevé. Cuire 1 minute. Ajouter la pâte de tomate, le mélange de sauce, le vinaigre de riz, le cube de bouillon et 3 tasses d'eau. Saler et poivrer. Amener à ébullition. Laisser le bouillon mijoter jusqu'au moment du service.

5- Chauffer la poêle à feu moyen-élevé et ajouter un filet d'huile au besoin. Ajouter les escalopes de veau et cuire 1 minute de chaque côté. Retirer de la poêle et trancher en languettes.

6- Servir les vermicelles dans un bol avec les légumes. Ajouter le bouillon, les languettes de veau et garnir avec l'oignon vert. Bon appétit!