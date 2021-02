Suggestions lecture du 7 février 2021

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- Embrasser le chaos

Roman touchant, introspection, deuil, voyage

André-Anne Brunet

Libre Expression

Malorie vient tout juste de perdre son frère Arnaud dans un terrible accident de la route. En rassemblant les affaires de son aîné, elle découvre un carnet de voyage lui appartenant. N’en faut pas plus pour qu’elle décide de suivre ses traces, afin de revivre son périple en Islande, mais surtout, de retrouver une petite partie de celui qui lui manque tant.

2- La source

Enquête

Félix Séguin et Éric Thibault

Éditions du Journal

«Pour la première fois au pays, un mafieux de haut rang a brisé l'omerta en se confiant à des journalistes.»

Livre basé sur les entretiens entre Félix Séguin, Éric Thibault et Andrew Scoppa, l’un des mafieux les plus influents du Canada. D’octobre 2014 à octobre 2019, celui-ci les rencontre en secret et leur livre les plus grands secrets de sa vie criminelle, avant d’être abattu d’une balle à la tête.

3- La chronique des Bridgerton – Tome 1 - Daphné

La chronique des Bridgerton – Tome 2 - Anthony

Roman d’époque, adapté à la télévision

Julia Quinn

Flammarion

Voici les livres qui ont inspiré la si populaire série Netflix. Retrouvez les membres du clan Bridgerton, dans ces romans portant sur chacun des membres du clan, à commencer par Daphnée et Anthony. Une lecture enlevante, qui nous ramène à l’époque des corsets, des duels et des bals de saison.

4- Évasion : coloriage par numéro

Douceur : coloriage par numéro

Relaxation, coloriage

David Woodroffe

Bravo

Besoin de douceur ou d’évasion colorée? Ces cahiers de coloriage par numéro sont parfaits pour reposer votre cerveau. Une activité pour tous, peu importe l’âge.

5- Maurice la saucisse est en formes

Jeunesse

Camille Pomerlo

La Bagnole

Un livre drôlement mignon à travers lequel vos petits suivront Maurice, le chien saucisse, prenant différentes formes selon le contexte (triangle, cercle, carré, etc.) Éducatives, les illustrations colorées attireront rapidement l’œil de vos enfants.

6- Ollie : un livre sur la pleine conscience

Jeunesse

Élise Gravel

Scholastic

Un livre pour aider vos enfants à identifier et calmer leur anxiété. Faites la rencontre d’Ollie, un petit chien parfois tranquille, parfois hyperactif ou effrayé, qui se trouve dans la tête de bien des enfants anxieux. En arrivant à mettre des mots sur leurs émotions, les petits pourront ainsi mieux les contrôler.