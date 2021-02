ENTREVUE: Sophie Prégent reprend son rôle de Stéphanie Duquette dans Alertes

ENTREVUE - Les téléspectateurs vont replonger dans l’univers de l’Escouade Spéciale pour les Personnes Disparues de la Sureté du Québec, découverte dans la série Alerte Amber.

Sophie Prégent reprend son rôle de Stéphanie Duquette dans Alertes

On a découvert le personnage de la capitaine Stéphanie Duquette, interprété par Sophie Prégent, dans la série Alerte Amber. Cette saison, on retrouve l'Escoude et de toutes nouvelles intrigues dans Alertes, diffusé le lundi 21h, à TVA et à TVA+. Sophie nous parle des tournages de la série, mais aussi de ses autres projets.